https://tr.sputniknews.com/20220405/ispanyada-natonun-ukrayna-krizine-mudahalesine-karsi-protesto-1055326830.html

İspanya'da NATO'nun Ukrayna krizine müdahalesine karşı protesto

İspanya'da NATO'nun Ukrayna krizine müdahalesine karşı protesto

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi, NATO'nun Ukrayna krizine olan müdahalesini ve silah sevkiyatlarını protesto etmek üzere bir araya geldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T14:22+0300

2022-04-05T14:22+0300

2022-04-05T14:22+0300

ukrayna krizi

ispanya

ukrayna

protesto

nato

madrid

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bağımsız örgüt ve derneklerden oluşan halk meclisinin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Puerta de Atocha tren istasyonu önünde toplanarak İspanya Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü.Anti-Kapitalist Dernekler Temsilcisi Lorena Cabrera, yaptığı açıklamada, "İspanya artık NATO baskısına boyun eğmemeli" diyerek, çatışmaya dahil olmanın etkilerinin 'çeşitli sektörlere çok ciddi zararlar verdiğini' belirtti.'ABD'nin çıkarı için yapıyorlar'Madridli protestocu Luis Arevalo ise, "Ukrayna ve tüm ülkeler için barış istiyoruz. Avrupa'nın, Ukrayna'nın askeri mücadelesine artan biçimde dahil olmasına da karşıyız, çünkü bunu ABD'nin çıkarları doğrultusunda yapıyorlar" ifadesini kullandı.Çin merkezli Xinhua ajansının aktardığına göre, ElCano Kraliyet Enstitüsü'nün düzenlediği kamuoyu yoklaması, İspanyolların yüzde 48'inin müdahaleden yana olduğunu ve yüzde 52'sinin de karşı olduğunu gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20220405/fox-news-neo-nazi-azov-taburunun-zulmune-dair-soruya-zelenskiyin-neyseler-o-yanitini-sansurledi-1055321332.html

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ispanya, ukrayna, protesto, nato, madrid