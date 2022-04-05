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https://tr.sputniknews.com/20220405/istanbulda-konutlarda-kullanilan-suya-yuzde-29-zam-yapildi-1055336832.html
İstanbul'da konutlarda kullanılan suya yüzde 29 zam yapıldı
İstanbul'da konutlarda kullanılan suya yüzde 29 zam yapıldı
İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5,56 TL' den 8,33 TL' ye yükseldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T18:14+0300
2022-04-05T18:49+0300
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
zam
türkiye
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), zam, istanbul

İstanbul'da konutlarda kullanılan suya yüzde 29 zam yapıldı

18:14 05.04.2022 (güncellendi: 18:49 05.04.2022)
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© DHA
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İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5,56 TL' den 8,33 TL' ye yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.
Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.
Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.
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