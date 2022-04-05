https://tr.sputniknews.com/20220405/italya-30-rus-diplomati-sinir-disi-etti-1055320520.html
İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi
İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi
AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar Danimarka ve İtalya'dan geldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T11:50+0300
2022-04-05T11:50+0300
2022-04-05T11:58+0300
italya
sınır dışı
ukrayna krizi
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Öncesinde de Danimarka, 15 Rus diplomatla ilgili sınır dışı kararı alındığını açıkladı.
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italya, sınır dışı
İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi
11:50 05.04.2022 (güncellendi: 11:58 05.04.2022) Abone ol
AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar Danimarka ve İtalya'dan geldi.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.
Öncesinde de Danimarka, 15 Rus diplomatla ilgili sınır dışı kararı alındığını açıkladı.