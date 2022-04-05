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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/italya-30-rus-diplomati-sinir-disi-etti-1055320520.html
İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi
İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi
AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar Danimarka ve İtalya'dan geldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T11:50+0300
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italya
sınır dışı
ukrayna krizi
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Öncesinde de Danimarka, 15 Rus diplomatla ilgili sınır dışı kararı alındığını açıkladı.
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italya, sınır dışı

İtalya'dan 30, Danimarka'dan 15 Rus diplomat sınır dışı edildi

11:50 05.04.2022 (güncellendi: 11:58 05.04.2022)
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar Danimarka ve İtalya'dan geldi.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.
Öncesinde de Danimarka, 15 Rus diplomatla ilgili sınır dışı kararı alındığını açıkladı.
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