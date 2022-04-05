https://tr.sputniknews.com/20220405/kapadokyada-balon-turlarina-ruzgar-engeli-6-gundur-ucus-yapilamiyor-1055325906.html

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli: 6 gündür uçuş yapılamıyor

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli: 6 gündür uçuş yapılamıyor

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T13:47+0300

2022-04-05T13:47+0300

2022-04-05T13:54+0300

kapadokya

türkiye

sıcak hava balonu

uçuş

rüzgar

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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, 31 Mart'tan beri yapılamıyor.Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220308/kapadokyada-sicak-hava-balonlari-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-havalandi-1054520144.html

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kapadokya, sıcak hava balonu, uçuş, rüzgar