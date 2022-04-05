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https://tr.sputniknews.com/20220405/kapadokyada-balon-turlarina-ruzgar-engeli-6-gundur-ucus-yapilamiyor-1055325906.html
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli: 6 gündür uçuş yapılamıyor
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli: 6 gündür uçuş yapılamıyor
Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T13:47+0300
2022-04-05T13:54+0300
kapadokya
türkiye
sıcak hava balonu
uçuş
rüzgar
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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, 31 Mart'tan beri yapılamıyor.Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/kapadokyada-sicak-hava-balonlari-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-havalandi-1054520144.html
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kapadokya, sıcak hava balonu, uçuş, rüzgar

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli: 6 gündür uçuş yapılamıyor

13:47 05.04.2022 (güncellendi: 13:54 05.04.2022)
© AAKapadokya, uçan balon
Kapadokya, uçan balon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
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Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, 31 Mart'tan beri yapılamıyor.
Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.
Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
MULTİMEDYA
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı
8 Mart, 11:37
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