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Kayseri'de çiftçilere 18 ton aspir tohumu dağıtıldı
Kayseri'de çiftçilere 18 ton aspir tohumu dağıtıldı
Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ücretsiz 18 ton aspir tohumu dağıtıldı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T15:32+0300
2022-04-05T15:32+0300
ekonomi
çiftçi
kayseri
tarım ve orman bakanlığı
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İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Gesi Mahallesi'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin tarım üretiminde kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.Türkiye'nin unlu mamullerde söz sahibi olduğunu belirten Şahin, un ihracatında ilk, makarnada ikinci sırada yer aldığını ve İtalya ile yarışıldığını ifade etti.Şahin, Kayseri'nin aspir üretiminde mütevazı bir konuma sahip olduğunu, 7. sıradayken geçen yıl bakanlık desteği ile 5. sıraya yükseldiğini belirtti.Yapılan desteklerle Kayseri'nin aspir üretiminde ilk sıralara yükseleceğini anlatan Şahin, çiftçilere ürünün belirli kısmını tohumluk ayırmalarını tavsiye etti.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise tarımın da savunma sanayisi kadar önemli olduğunu anlattı.Devletin imkanlarını çiftçiler için kullandıklarını belirten Palancıoğlu, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin ne kadar zor şartlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlara bir nebze de olsa destek vermek bizim için önemli." dedi.Palancıoğlu, çiftçinin ihtiyaçları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından belediye 10 ton, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de 8 ton aspir tohumu dağıttı.
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çiftçi, kayseri, tarım ve orman bakanlığı

Kayseri'de çiftçilere 18 ton aspir tohumu dağıtıldı

15:32 05.04.2022
© AAAspir Tohumu
Aspir Tohumu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
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Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ücretsiz 18 ton aspir tohumu dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Gesi Mahallesi'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin tarım üretiminde kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.
Türkiye'nin unlu mamullerde söz sahibi olduğunu belirten Şahin, un ihracatında ilk, makarnada ikinci sırada yer aldığını ve İtalya ile yarışıldığını ifade etti.
Şahin, Kayseri'nin aspir üretiminde mütevazı bir konuma sahip olduğunu, 7. sıradayken geçen yıl bakanlık desteği ile 5. sıraya yükseldiğini belirtti.
Yapılan desteklerle Kayseri'nin aspir üretiminde ilk sıralara yükseleceğini anlatan Şahin, çiftçilere ürünün belirli kısmını tohumluk ayırmalarını tavsiye etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise tarımın da savunma sanayisi kadar önemli olduğunu anlattı.
Devletin imkanlarını çiftçiler için kullandıklarını belirten Palancıoğlu, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin ne kadar zor şartlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlara bir nebze de olsa destek vermek bizim için önemli." dedi.
Palancıoğlu, çiftçinin ihtiyaçları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından belediye 10 ton, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de 8 ton aspir tohumu dağıttı.
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