https://tr.sputniknews.com/20220405/kilicdaroglu-icin-ihtiyati-tedbir-karari-alan-hakim-5-bucuk-yil-once-avukatliktan-hakimlige-gecti-1055339410.html

Kılıçdaroğlu için ‘ihtiyati tedbir’ kararı alan hakim, 5 buçuk yıl önce avukatlıktan hakimliğe geçti

Kılıçdaroğlu için ‘ihtiyati tedbir’ kararı alan hakim, 5 buçuk yıl önce avukatlıktan hakimliğe geçti

Kemal Kılıçdaroğlu için 'ihtiyati tedbir' kararı alan mahkemeye CHP liderinin avukatları itiraz etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Çelik, "Dün ve bugün... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T19:57+0300

2022-04-05T19:57+0300

2022-04-05T19:57+0300

akşam postasi

kemal kılıçdaroğlu

adalet bakanlığı

yargı

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Kemal Kılıçdaroğlu için 'ihtiyati tedbir' kararı alan mahkemeye CHP liderinin avukatları itiraz etti. Avukat Celal Çelik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “Bunu ilk kez burada açıklıyorum. İtirazımızı yaptık ama aynı hakim tedbirin o tarihe kadar itirazla kaldırılmasını engellemek için 37 gün sonraya duruşma koydu. Bir değerlendirmeyle istinaf mahkemesine bu itirazla ilgili karar vermek üzere dosyayı göndermekle yükümlü iken bu tedbirin 37 gün daha mevcut olmasını ve ortadan kaldırılmasını engellemek amacıyla böyle bir yaklaşım sergilemiş durumda” dedi.Kendisi de hakimlikten ayrılmış olan Celal Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Kılıçdaroğlu için tedbir kararı alan hakimle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, hakim 15 Temmuz’dan hemen sonra Adalet Bakanlığı hakimlik sınavına girdi. 19 Ağustos 2016’da sınavı başarıyla geçerek bir ilçeye stajyer hakim olarak atandı. Avukatlıkta geçirdiği sürenin bir bölümü hakimlik kıdemine sayılarak bulunduğu ilçede 2018 seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanlığı yaptı. Belediye Başkanı seçilen isimlere mazbatalarını verdiğine ilişkin haberler internet sitelerinde yer aldı. 2018 ve 2019’da terfi alan hakim 31 Mayıs 2019’da Ankara’ya atandı. 2 buçuk yıldır burada görev yapıyor.

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

kemal kılıçdaroğlu, adalet bakanlığı, yargı