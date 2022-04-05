https://tr.sputniknews.com/20220405/kilicdaroglundan-kendisine-tazminat-davasi-acan-erdogana-tahsildara-ekonomist-denmez-gucenme-1055315708.html

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine tazminat davası açan Erdoğan'a: Tahsildara 'ekonomist' denmez, gücenme

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine tazminat davası açan Erdoğan'a: Tahsildara 'ekonomist' denmez, gücenme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T07:58+0300

2022-04-05T07:58+0300

2022-04-05T07:58+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

tazminat

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055219624_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e4391d25c0a130d20103b0c818af28aa.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış, davanın nedeninin Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı olduğu belirtilmişti.Kılıçdaroğlu, kendisini mahkemeye veren Erdoğan'a yayınladığı bir video ile yanıt verdi.Kılıçdaroğlu'nun 'Gücenme' notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:''Sevgili halkım merhaba. Geçenlerde şahsım bana her zaman ki gibi hakaretler edip kendisini ekonomist ilan etti. Ben de kendisine 'olsan olsan beşli çetenin tahsildarı' olursun dedim. Beyfendi incinmiş hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihyayi tedbir kararı çıkartmaya çalışıyor. Bizim memlekette tahsildara tahsildar derler. Çeteye de çete. Hem gocunacak bir şey yok. Bak TDK ne diyor: 'Bir kimseye veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir.' Ayıp olan şey bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapman. Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette, gücenme''Kılıçdaroğlu, 22 Mart'taki grup toplantısında Erdoğan'ı eleştirmiş ve şunları söylemişti:"Bir taraftan tefecilere faiz ödüyorsun, diğer yandan köprüden geçmesen de havalimanından uçmasan da para ödeyeceksin. Bu paralar sadece 5’li çeteye giden paralar değil. Önümüzdeki seçimlerde hala AK Parti’ye MHP’ye oy verirseniz, bu soygunun tarafı olursunuz. Oligarklar paralarını Londra’ya götürdü. O paraları da buraya getireceğim. 5’li çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Keşke mahkemeye verse."Davaya konu olan paylaşımda ise Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili "O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu, yanıtında şu ifadeleri kullanmıştı:"Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, tazminat, dava