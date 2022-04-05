https://tr.sputniknews.com/20220405/kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesi-kim-yo-jongdan-guneye-karsi-nukleer-silah-tehdidi-1055317040.html

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'dan, Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'dan, Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesiyle 'askeri çatışması halinde' Güney Kore'ye karşı 'nükleer silahları' kullanabileceklerini... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T09:23+0300

2022-04-05T09:23+0300

2022-04-05T09:24+0300

dünya

kuzey kore

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kız kardeş

saldırı

füze

açıklama

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Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo-jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un 'ön alıcı saldırı' sözlerine tepki verdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Suh'un 'Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı' terimi kullanmasını 'geri dönüşü olmayan büyük bir hata' olarak niteledi.Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.Suh geçen hafta, Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik 'ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına' sahip olduklarını belirtmişti.Son denemeKuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.Bu füzenin 'ilk kez fırlatıldığı', denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/guney-koreden-kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesi-kim-yo-jonga-saldiri-yaniti-1055291523.html

https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html

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