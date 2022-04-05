https://tr.sputniknews.com/20220405/lavrov-bati-buca-histerisiyle-gorusmeleri-bozmaya-calisiyor-1055342487.html

Lavrov: Batı, Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyor

Lavrov: Batı, Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, Buça etrafındaki histerisiyle, İstanbul’da ilerleme sağlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerini bozmaya çalıştığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T23:16+0300

2022-04-05T23:16+0300

2022-04-05T23:17+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

buça

batı

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Lavrov’un yazılı açıklamasında, “Şu soru işareti ortaya çıkıyor: Doğruluğunu haklı çıkarmak imkansız olan bu açık ve yalan provokasyonun sebebi ne? Sebebin, devam eden görüşmeleri bozmak için bir bahane bulma arzusunda yattığını düşünme eğilimindeyiz. Üstelik bunu, henüz parlak olmasa da ışığın göründüğü, heyetlerimiz arasındaki tüm bu süreç boyunca ilk kez 29 Mart İstanbul’daki görüşmede Ukrayna tarafının, Ukrayna’nın statüsü ve güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmanın biçimine ilişkin vizyonunu yazılı olarak sunduğu bir anda yapıyorlar” ifadesine yer verildi.

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, buça, batı