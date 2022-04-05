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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/lavrov-bati-buca-histerisiyle-gorusmeleri-bozmaya-calisiyor-1055342487.html
Lavrov: Batı, Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, Buça etrafındaki histerisiyle, İstanbul’da ilerleme sağlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerini bozmaya çalıştığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T23:16+0300
2022-04-05T23:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
buça
batı
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Lavrov’un yazılı açıklamasında, “Şu soru işareti ortaya çıkıyor: Doğruluğunu haklı çıkarmak imkansız olan bu açık ve yalan provokasyonun sebebi ne? Sebebin, devam eden görüşmeleri bozmak için bir bahane bulma arzusunda yattığını düşünme eğilimindeyiz. Üstelik bunu, henüz parlak olmasa da ışığın göründüğü, heyetlerimiz arasındaki tüm bu süreç boyunca ilk kez 29 Mart İstanbul’daki görüşmede Ukrayna tarafının, Ukrayna’nın statüsü ve güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmanın biçimine ilişkin vizyonunu yazılı olarak sunduğu bir anda yapıyorlar” ifadesine yer verildi.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, buça, batı

Lavrov: Batı, Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyor

23:16 05.04.2022 (güncellendi: 23:17 05.04.2022)
© МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, Buça etrafındaki histerisiyle, İstanbul’da ilerleme sağlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerini bozmaya çalıştığını belirtti.
Lavrov’un yazılı açıklamasında, “Şu soru işareti ortaya çıkıyor: Doğruluğunu haklı çıkarmak imkansız olan bu açık ve yalan provokasyonun sebebi ne? Sebebin, devam eden görüşmeleri bozmak için bir bahane bulma arzusunda yattığını düşünme eğilimindeyiz. Üstelik bunu, henüz parlak olmasa da ışığın göründüğü, heyetlerimiz arasındaki tüm bu süreç boyunca ilk kez 29 Mart İstanbul’daki görüşmede Ukrayna tarafının, Ukrayna’nın statüsü ve güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmanın biçimine ilişkin vizyonunu yazılı olarak sunduğu bir anda yapıyorlar” ifadesine yer verildi.
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