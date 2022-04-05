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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/lhc-ukrayna-ordusu-fosforlu-muhimmatlar-kullaniyor-1055334104.html
CANLI | Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek
CANLI | Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek
Rusya'ya yaptırımlar AB'nin açıkladığı 5. paketle devam etti ama doğalgaza yönelik bir uzlaşıya varılabilmiş değil. Bununla birlikte başta Baltık ülkeleri... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek

17:43 05.04.2022 (güncellendi: 18:15 05.04.2022)
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Rusya'ya yaptırımlar AB'nin açıkladığı 5. paketle devam etti ama doğalgaza yönelik bir uzlaşıya varılabilmiş değil. Bununla birlikte başta Baltık ülkeleri olmak üzere birçok devlet Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek
AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar AB, Danimarka, İtalya, İsveç, İspanya ve Baltık ülkelerinden geldi.
Kremlin bunun iletişimi azaltacağı uyarısı yaptı. Putin de Batı'yı Rus varlıklarının kamulaştırılmaması konusunda uyardı.
Bazı Batılı yetkililerin ağzından Rusya'nın varlıklarının kamulaştırılabileceğini duymaya başladıklarının da altını çizen Putin, "Demek bu kadar ileri gidecekler. Hiç kimse unutmasın ki bu iki ucu keskin bir silahtır" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | AB, Rusya'ya 5. yaptırım paketini açıkladı
07:17
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19:31 05.04.2022
Çekya, Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi
Çekya, Ukrayna'ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.
Çek Televizyonu 24 tarafından görüntüleri paylaşılan tank ve zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderildiğine ilişkin iddialar, Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından doğrulandı.
Cernochova, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kendisini koruması için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Bakan Cernochova, gönderdikleri askeri teçhizata ilişkin detay vermeyeceğini kaydetti.
Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna'ya hibe edildiği belirtiliyor. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna'ya tank göndermiş oldu.
19:11 05.04.2022
Rus Senatör Kosaçev: Ukrayna halkları ortak bir dil bulamazlarsa, ülkenin bölünmesi kaçınılmaz olacak
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna halklarının kendi aralarında ortak bir dil bulamamaları halinde, ülkenin parçalanma durumuyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Moskova’da öğrencilerle bir araya geldi.

Kosaçev, “Bundan sonra ne olacak? Sorunuza yanıt veriyorum; ya Ukrayna'da sağduyu galip gelecek ve Ukraynalılar nihayet kaderlerinin ve geleceklerinin her ne olursa olsun, etnik barış, uyum ve birlikte yaşama fırsatının sağlanmasıyla bağlantılı olduğunu, herkesin gelişme, kariyer, aile, hafıza gibi konularda eşit derecede haklara sahip olması gerektiğini anlayacak, ya da parçalanma durumuyla karşı karşıya kalacak” dedi.
Kosaçev, Ukrayna halklarının kendi aralarında ortak bir dil bulamamaları halinde, bölünmenin kaçınılmaz olacağına vurgu yaparak, şunları söyledi:
“Ukrayna halkları kendi aralarında ortak bir dil bulamazlarsa ülke, önce farklı konuşan ve farklı düşünen insanların yaşadığı toprakları kaybedecek. Daha sonra, sıra Ukrayna’nın kendisine gelecek, günün birinde kendini parçalanmanın, bölünmenin eşiğine gelmiş durumunda bulacak."
19:03 05.04.2022
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
Medvedev: ‘Derin Ukraynacılık’ büyük yalan
19:04
18:47 05.04.2022
Google, Rusya Savunma Bakanlığı web sitesini arama sonuçlarından kaldırdı

18:41 05.04.2022
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Avrupa Birliği Daimi Misyonu'nun 19 çalışanını 'persona non grata' ilan etti
Rusya, AB'nin bu kararına 'uygun yanıtın verileceğini' açıkladı.
18:41 05.04.2022
Donetsk: Mariupol'den 248 kişi daha tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi, bugün Mariupol kentinden Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 248 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Merkez, "5 Nisan'da saat 08:00-16:00 arasında Mariupol'den Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 53'ü çocuk 248 kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.
18:40 05.04.2022
Zelenskiy'den BM'ye eleştiri: Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.
Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "Güvenlik Konseyi'nin güvence altına alması gereken güvenlik nerede? Orada değil... Birleşmiş Milletler'in güvence altına alması gereken garantiler nerede? Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'yı üyelikten çıkarmasını ya da 'kendini feshetmesini' söyledi.
"Artık Ukrayna'da barış için Güvenlik Konseyi'nin kararlarına ihtiyacımız var" diyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
“Bu kararları nasıl alacağınızı bilmiyorsanız, iki şey yapabilirsiniz: Ya Rusya'yı saldırgan ve savaş kaynağı olarak ortadan kaldırın, böylece kendi saldırganlığıyla ilgili kararları engelleyemez ve sonra biz (de) barışı tesis etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız; ya da (Birleşmiş Milletler sisteminde) nasıl reform yapabileceğimizi ve barış için nasıl çalışabileceğimizi gösterelim.
18:24 05.04.2022
Lugansk: Ukrayna ordusu hidroklorik asit dolu bir tankeri vurdu, bölgede zehirli bulut oluştu
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rubejnoye kentinde hidroklorik asit içeren bir tankı havaya uçurduğunu ve bunun sonucunda bölgede zehirli bulut oluştuğunu belirtti.

Ukraynalı güçlerin Rubejnoye kentindeki 'Zarya' adlı kimya fabrikasında bulunan hidroklorik asit dolu bir tankı patlattığını söyleyen Filiponenko, patlamanın sonucunda 10 binden fazla kişinin yaşadığı bölgede zehirli bulut oluştuğunu bildirdi.

Fabrikanın arazisinde hala 40 bin tondan fazla sülfürik, hidroklorik, nitrik asit ve amonyak bulunduğuna dikkat çeken Filiponenko, bunların patlaması halinde bölgenin ekolojisinde onarılamaz bir hasar oluşacağı ve 30 kilometrelik bir yarıçap içindeki tüm canlıların yok olacağı uyarısında bulundu.
'Sivil nüfus arasında çok sayıda can kaybına yol açabilir'
Bu arada LHC Halk Milisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rubejnoye'deki patlamanın yayılan zehirli bulut nedeniyle sivil nüfus arasında çok sayıda can kaybına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın zehirli bulutun Lugansk'ta özgürleştirilen Kudryaşovka yönüne doğru hareket edeceği şekilde hesaplandığı da vurgulandı.
18:22 05.04.2022
Slovenya, 33 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, 33 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
18:11 05.04.2022
Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna’nın Moşçun köyünde Rus ordusuna yönelik olası haber provokasyonuyla ilgili raporun hazırlanması emrini verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre Bastrıkin, Rus ordusuna yönelik hazırlanmakta olan haber provokasyonuyla ilgili soruşturma başlatılması, provokasyon hazırlıklarında yer alan tüm kişilerin tespit ederek meydana çıkarılması ve raporun hazırlanması emrini verdi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Psikolojik Operasyon Merkezi mensuplarının 4 Nisan günü Moşçun köyünde, Rus ordusunun şiddetinden ölen sivillerle ilgili mizansen çekimler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
18:05 05.04.2022
ABD, Rusya'yla vergi bilgi alışverişini askıya aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Gelir İdaresi'nin (IRS), Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu finanse etme amacıyla vergi toplama kabiliyetini azaltmak için Moskova'yla bilgi alışverişini durdurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Reuters'e yapılan açıklamada, söz konusu bilgi alışverişinin Rusya operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan beri askıya alındığı, ancak eylemin ABD hükümeti tarafından resmileştirilmesinin ardından bugün kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
17:47 05.04.2022
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
AB, Avrupa ve Baltık ülkelerinde Rus diplomatlar için sınır dışı kararları
11:50
17:41 05.04.2022
LHC: Ukrayna ordusu fosforlu mühimmatlar kullanıyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) bağlı bir askeri, Ukrayna ordusunun Popasnaya şehrinin LHC kontrolündeki kısmına yönelik saldırılarında fosforlu mühimmat kullandığını belirtti.
Sputnik’e konuşan LHC’li asker, “Fosfor ve misket bombalarını, dağılabilir anti-personel mayınları kullanıyorlar. Yani yasaklı olan tüm mühimmatları kullanıyorlar, hepsini buraya atıyorlar. Biz ilerlemeye başlayınca onlar kasten evleri yakıyorlar. Bir mahalle tamamen kül oldu. Orada insanlar var mıydı, bilmiyoruz” ifadesini kullandı.
Asker, Ukrayna ordusunun çekilirken geride ABD yapımı Javelin tanksavar füze sistemlerini, Bulgaristan ve Kanada yapımı el bombalarını, yabancı mühimmatlar ve RPG-7 bomba atarlar bıraktığını anlattı.
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