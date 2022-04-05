CANLI | Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek

Rus Senatör Kosaçev: Ukrayna halkları ortak bir dil bulamazlarsa, ülkenin bölünmesi kaçınılmaz olacak

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna halklarının kendi aralarında ortak bir dil bulamamaları halinde, ülkenin parçalanma durumuyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Moskova’da öğrencilerle bir araya geldi.



Kosaçev, “Bundan sonra ne olacak? Sorunuza yanıt veriyorum; ya Ukrayna'da sağduyu galip gelecek ve Ukraynalılar nihayet kaderlerinin ve geleceklerinin her ne olursa olsun, etnik barış, uyum ve birlikte yaşama fırsatının sağlanmasıyla bağlantılı olduğunu, herkesin gelişme, kariyer, aile, hafıza gibi konularda eşit derecede haklara sahip olması gerektiğini anlayacak, ya da parçalanma durumuyla karşı karşıya kalacak” dedi.

Kosaçev, Ukrayna halklarının kendi aralarında ortak bir dil bulamamaları halinde, bölünmenin kaçınılmaz olacağına vurgu yaparak, şunları söyledi: