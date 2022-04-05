CANLI | Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusuna yönelik provokasyon hazırlıklarını inceleyecek

AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Son açıklamalar AB, Danimarka, İtalya, İsveç, İspanya ve Baltık ülkelerinden geldi.
Kremlin bunun iletişimi azaltacağı uyarısı yaptı. Putin de Batı'yı Rus varlıklarının kamulaştırılmaması konusunda uyardı.
Bazı Batılı yetkililerin ağzından Rusya'nın varlıklarının kamulaştırılabileceğini duymaya başladıklarının da altını çizen Putin, "Demek bu kadar ileri gidecekler. Hiç kimse unutmasın ki bu iki ucu keskin bir silahtır" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.