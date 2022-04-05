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Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
Macaristan'ın güneyinde tren ile bir aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, net... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T09:50+0300
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macaristan
dünya
tren
kaza
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Macaristan'da Sırbistan sınırı yakınlarındaki Mindszent'te sabah saatlerinde bir kamyon, kırmızı ışığı ihlal edip raylara girdiği için gelmekte olan trenle çarpıştı. Trenin 22 kişiyi taşıyan vagonu yan devrildi. Reuters'e konuşan polis sözcüsü, "Kurtarma çalışmaları sürüyor, bu sebeple ölü veya yaralı sayısına dair bilgi veremiyoruz" dedi. Yerel haber sitesi delmagyar.hu ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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macaristan, tren, kaza

Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

09:50 05.04.2022 (güncellendi: 11:03 05.04.2022)
© REUTERS / POLICE.HUMacaristan'da tren kazası
Macaristan'da tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / POLICE.HU
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Macaristan'ın güneyinde tren ile bir aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, net ölü- yaralı sayısı veremeyeceklerini söyledi.
Macaristan'da Sırbistan sınırı yakınlarındaki Mindszent'te sabah saatlerinde bir kamyon, kırmızı ışığı ihlal edip raylara girdiği için gelmekte olan trenle çarpıştı. Trenin 22 kişiyi taşıyan vagonu yan devrildi.
Reuters'e konuşan polis sözcüsü, "Kurtarma çalışmaları sürüyor, bu sebeple ölü veya yaralı sayısına dair bilgi veremiyoruz" dedi.
Yerel haber sitesi delmagyar.hu ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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