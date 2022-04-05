https://tr.sputniknews.com/20220405/macaristanda-tren-kazasi-olu-ve-yaralilar-var-1055317555.html

Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Macaristan'ın güneyinde tren ile bir aracın çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, net... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T09:50+0300

2022-04-05T09:50+0300

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macaristan

dünya

tren

kaza

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Macaristan'da Sırbistan sınırı yakınlarındaki Mindszent'te sabah saatlerinde bir kamyon, kırmızı ışığı ihlal edip raylara girdiği için gelmekte olan trenle çarpıştı. Trenin 22 kişiyi taşıyan vagonu yan devrildi. Reuters'e konuşan polis sözcüsü, "Kurtarma çalışmaları sürüyor, bu sebeple ölü veya yaralı sayısına dair bilgi veremiyoruz" dedi. Yerel haber sitesi delmagyar.hu ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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macaristan, tren, kaza