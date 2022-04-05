https://tr.sputniknews.com/20220405/mansur-yavasin-cumhurbaskani-adayi-olacagi-iddialarina-abbden-yanit-1055340103.html
Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ABB'den yanıt
Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ABB'den yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T20:49+0300
2022-04-05T20:49+0300
2022-04-05T20:49+0300
politika
mansur yavaş
abb
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
Millet İttifakı'nın henüz belirlenmeyen cumhurbaşkanı adayı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına konusunda ''6 parti ne derse uyarız'' demesinin ardından sosyal medyada Yavaş'ın aday olacağı yönünde birçok ifade yer aldı.Söz konusu iddilara yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'den geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, ''1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır'' açıklamasında bulundu.''Bizim derdimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır'Gültekin ayrıca ''Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz'' diye yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş, abb, cumhurbaşkanlığı
Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ABB'den yanıt
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını yalanladı.
Millet İttifakı'nın henüz belirlenmeyen cumhurbaşkanı adayı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına konusunda ''6 parti ne derse uyarız'' demesinin ardından sosyal medyada Yavaş'ın aday olacağı yönünde birçok ifade yer aldı.
Söz konusu iddilara yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'den geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, ''1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır'' açıklamasında bulundu.
''Bizim derdimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır'
Gültekin ayrıca ''Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz'' diye yazdı.