https://tr.sputniknews.com/20220405/mansur-yavasin-cumhurbaskani-adayi-olacagi-iddialarina-abbden-yanit-1055340103.html

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ABB'den yanıt

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ABB'den yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T20:49+0300

2022-04-05T20:49+0300

2022-04-05T20:49+0300

politika

mansur yavaş

abb

cumhurbaşkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg

Millet İttifakı'nın henüz belirlenmeyen cumhurbaşkanı adayı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına konusunda ''6 parti ne derse uyarız'' demesinin ardından sosyal medyada Yavaş'ın aday olacağı yönünde birçok ifade yer aldı.Söz konusu iddilara yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'den geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, ''1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır'' açıklamasında bulundu.''Bizim derdimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır'Gültekin ayrıca ''Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz'' diye yazdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mansur yavaş, abb, cumhurbaşkanlığı