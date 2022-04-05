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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/medvedev-derin-ukraynacilik-buyuk-yalan-1055338108.html
Medvedev: ‘Derin Ukraynacılık’ büyük yalan
Medvedev: ‘Derin Ukraynacılık’ büyük yalan
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, kimlik yalanlarıyla beslenen ‘derin Ukraynacılığın’ büyük yalan olduğunu belirtti. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T19:04+0300
2022-04-05T19:10+0300
ukrayna krizi
nazizm
ukrayna
rusya
dmitriy medvedev
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihte böyle bir olgu yoktu. Şimdi de yok” diye yazdı.‘Derin Ukraynacılığın’ Rus karşıtı zehirle beslendiğini belirten Medvedev, günümüzdeki Ukrayna ideolojisinin Nazizm üzerine kurulu olduğunu kaydetti.Radikal Ukraynalıların son 30 yıldır Nazi Almanya’sına taptığını yazan Medvedev, “Ordumuzun kontrolüne geçen her bir Ukrayna askeri birliğinde Nazi bayrakları, edebiyatı, posterlerinin bulunduğu fotoğraflar mide bulandırıcı. Kupaları üzerinde bile gamalı haçlar var. Bu, Batı’nın bizi ikna etmek istediği gibi faşist estetik oyunu değil. Bu, ideoloji” ifadesini kullandı.Ukrayna yönetiminin, vurulan Rus uçak ve insansız hava araçlarından Mariupol’deki doğumevi ve Buça’daki olaylara kadar sayısız yalan haberleri seri üretim halinde yaydığını anımsatan Medvedev, “Batı hükümetleri ve onların ‘evcil’ sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenen sayısız PR ajansları, trol fabrikaları, bu yalan haberleri büyük paralar karşılığında üretiyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Rusya’yı şeytanlaştırmak için kendi halkını öldürmeye hazır olduğunu belirten Medvedev, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin net bir şekilde Ukrayna’yı silahtan ve aşırı milliyetçilikten arındırma hedefini belirledi. Bu tür zor görevler bir anda yerine getirilemiyor” diye kaydetti.‘Alman militarizm ve Ukraynalı radikalizm okul sıralarında ortaya çıktı’Medvedev, “Leipzig Üniversitesi profesörü Oskar Peschel, daha sonra Şansölye Otto von Bismarck’a atfedilen efsanevi bir söz söyledi: ‘1866 Avusturya-Prusya Savaşı, Prusyalı bir öğretmen tarafından kazanıldı’. Alman militarizm okul sıralarında yetiştirildi” diye yazdı.Röntgen, Planck, Freud, Mann, Hesse gibi Alman bilim ve sanat insanlarının, kan dökmek isteyenleri durduramadığını belirten Medvedev, “Eğer büyük Alman kafaları savaş makinesini dizginlemeyi başaramadıysa, günümüz Kiev’den ne beklenebilir? Orada kesinlikle Einstein’ler yok. Gerçi Kliçko var” ifadesini kullandı.Ukrayna radikalizminin de okul sıralarında ortaya çıktığının altını çizen Medvedev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Rusya’yla ortak tarih ve başarılarla gurur duymak yerine Ukrayna devletçiliği hakkında sahte tarih uydurduğunu kaydetti.
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nazizm, ukrayna, rusya, dmitriy medvedev

Medvedev: ‘Derin Ukraynacılık’ büyük yalan

19:04 05.04.2022 (güncellendi: 19:10 05.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev,
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, kimlik yalanlarıyla beslenen ‘derin Ukraynacılığın’ büyük yalan olduğunu belirtti.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihte böyle bir olgu yoktu. Şimdi de yok” diye yazdı.
‘Derin Ukraynacılığın’ Rus karşıtı zehirle beslendiğini belirten Medvedev, günümüzdeki Ukrayna ideolojisinin Nazizm üzerine kurulu olduğunu kaydetti.
Radikal Ukraynalıların son 30 yıldır Nazi Almanya’sına taptığını yazan Medvedev, “Ordumuzun kontrolüne geçen her bir Ukrayna askeri birliğinde Nazi bayrakları, edebiyatı, posterlerinin bulunduğu fotoğraflar mide bulandırıcı. Kupaları üzerinde bile gamalı haçlar var. Bu, Batı’nın bizi ikna etmek istediği gibi faşist estetik oyunu değil. Bu, ideoloji” ifadesini kullandı.
Ukrayna yönetiminin, vurulan Rus uçak ve insansız hava araçlarından Mariupol’deki doğumevi ve Buça’daki olaylara kadar sayısız yalan haberleri seri üretim halinde yaydığını anımsatan Medvedev, “Batı hükümetleri ve onların ‘evcil’ sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenen sayısız PR ajansları, trol fabrikaları, bu yalan haberleri büyük paralar karşılığında üretiyor” ifadesini kullandı.
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Rusya’yı şeytanlaştırmak için kendi halkını öldürmeye hazır olduğunu belirten Medvedev, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin net bir şekilde Ukrayna’yı silahtan ve aşırı milliyetçilikten arındırma hedefini belirledi. Bu tür zor görevler bir anda yerine getirilemiyor” diye kaydetti.

‘Alman militarizm ve Ukraynalı radikalizm okul sıralarında ortaya çıktı’

Medvedev, “Leipzig Üniversitesi profesörü Oskar Peschel, daha sonra Şansölye Otto von Bismarck’a atfedilen efsanevi bir söz söyledi: ‘1866 Avusturya-Prusya Savaşı, Prusyalı bir öğretmen tarafından kazanıldı’. Alman militarizm okul sıralarında yetiştirildi” diye yazdı.
Röntgen, Planck, Freud, Mann, Hesse gibi Alman bilim ve sanat insanlarının, kan dökmek isteyenleri durduramadığını belirten Medvedev, “Eğer büyük Alman kafaları savaş makinesini dizginlemeyi başaramadıysa, günümüz Kiev’den ne beklenebilir? Orada kesinlikle Einstein’ler yok. Gerçi Kliçko var” ifadesini kullandı.
Ukrayna radikalizminin de okul sıralarında ortaya çıktığının altını çizen Medvedev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Rusya’yla ortak tarih ve başarılarla gurur duymak yerine Ukrayna devletçiliği hakkında sahte tarih uydurduğunu kaydetti.
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