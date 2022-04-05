https://tr.sputniknews.com/20220405/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1055318183.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:21+0300
2022-04-05T10:21+0300
2022-04-05T10:21+0300
yaşam
türkiye
hava durumu
sağanak
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sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecekHava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMGM'den yapılan uyarıda Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/meteoroloji-26-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-1055289580.html
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türkiye, hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek
Hava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
MGM'den yapılan uyarıda Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.