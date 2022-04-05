Nesli tehlike altında olan Göcek Semenderi'ni yurtdışına gönderdi, 600 bin lira ceza kesildi

“Göcek kara Semenderi adını verdiğimiz tür koruma altında olan ve IUCN kriterlerine göre tehlike sınırlarında olan türlerimizden bir tanesi. Bu tür yaklaşık 15 santimetre boyunda, genellikle Şubat, Mart aylarında çok aktif duruma geçen ve Fethiye’nin Gökçeovacık bölgesinden Köyceğiz Gölü’nün güneybatısına kadar olan alanda yayılış gösteren ama çok fazla da görünmeyen bir türümüz. Çok kıymetli bir tür, mutlaka korunması ve özellikle bu şekildeki toplamalardan korunması gerekiyor. Bu hayvanlar bizim biyolojik zenginliklerimiz, bu ve bunun gibi 5-6 tür, dünyada sadece bu bölgede yani güneybatı Anadolu olarak bizim bildiğimiz Marmaris Datça yarımadasından Fethiye’ye doğru, daha sonra Kaş, Antalya civarı ve Alanya’ya kadar giden Burdur civarında da yayılış gösteren türlerimiz. Buna benzer endemik olan bizim 6-7 tane daha türümüz var. Bunların mutlaka vatandaşlar tarafından da korunması gerekiyor. Bu hayvanın bir avantajı gece karanlık çöktüğü zaman dışarıya çıkması ve özellikle çok yağmurlu havalarda faaliyet göstermesi.”