https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html
Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi
Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’deki fiyatlarına zam geldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T09:18+0300
2022-04-05T09:18+0300
2022-04-05T09:22+0300
ekonomi
netflix
zam
fiyat
enflasyon
dizi
film
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Netflix, Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 40 bandında fiyat artışı uyguladı. Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şöyle belirlendi:Netflix'den yapılan açıklamada, "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız" denildi. Platform en son geçen sene mart ayında fiyatlarda yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artışa gitmişti. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/tuik-martta-enflasyon-yuzde-546-artti-1055292223.html
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netflix, zam, fiyat, enflasyon, dizi, film
Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi
09:18 05.04.2022 (güncellendi: 09:22 05.04.2022) Abone ol
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’deki fiyatlarına zam geldi.
Netflix, Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 40 bandında fiyat artışı uyguladı.
Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şöyle belirlendi:
Temel Plan Ücreti 26,99 liradan 37.99 liraya Standart Plan Ücreti 40,99 liradan 57.99 liraya Özel Plan Ücreti yüzde 54,99 liradan 77.99 liraya yükseldi.
Netflix'den yapılan açıklamada
, "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız" denildi.
Platform en son geçen sene mart ayında fiyatlarda yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artışa gitmişti. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarılmıştı.