https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html

Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi

Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’deki fiyatlarına zam geldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T09:18+0300

2022-04-05T09:18+0300

2022-04-05T09:22+0300

ekonomi

netflix

zam

fiyat

enflasyon

dizi

film

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Netflix, Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 40 bandında fiyat artışı uyguladı. Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şöyle belirlendi:Netflix'den yapılan açıklamada, "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız" denildi. Platform en son geçen sene mart ayında fiyatlarda yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artışa gitmişti. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye çıkarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/tuik-martta-enflasyon-yuzde-546-artti-1055292223.html

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netflix, zam, fiyat, enflasyon, dizi, film