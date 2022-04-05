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https://tr.sputniknews.com/20220405/nisa-bebege-iliskin-hastaneden-aciklama-beyin-olumu-acisindan-kesin-sonuc-daha-belirlenmemistir-1055341666.html
Nisa bebeğe ilişkin hastaneden açıklama: Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir
Nisa bebeğe ilişkin hastaneden açıklama: Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir
Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
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bebek
fahrettin koca
türkiye
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bebeğin durumuna ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca sosyal medyadan şunları ifade etti:
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bebek, fahrettin koca

Nisa bebeğe ilişkin hastaneden açıklama: Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir

22:22 05.04.2022 (güncellendi: 22:33 05.04.2022)
© DHANisa bebek
Nisa bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© DHA
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Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.
''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."
Bebeğin durumuna ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca sosyal medyadan şunları ifade etti:
"ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."
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