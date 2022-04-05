https://tr.sputniknews.com/20220405/nisa-bebege-iliskin-hastaneden-aciklama-beyin-olumu-acisindan-kesin-sonuc-daha-belirlenmemistir-1055341666.html

Nisa bebeğe ilişkin hastaneden açıklama: Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir

Nisa bebeğe ilişkin hastaneden açıklama: Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T22:22+0300

2022-04-05T22:22+0300

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bebek

fahrettin koca

türkiye

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bebeğin durumuna ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca sosyal medyadan şunları ifade etti:

bebek

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bebek, fahrettin koca