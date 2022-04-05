https://tr.sputniknews.com/20220405/obama-5-yil-sonra-ilk-kez-beyaz-sarayda-bidena-baskan-yardimcisi-diye-hitap-etti-1055342802.html
Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da: Biden'a 'Başkan Yardımcısı' diye hitap etti
Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da: Biden'a 'Başkan Yardımcısı' diye hitap etti
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T23:26+0300
2022-04-05T23:26+0300
2022-04-05T23:26+0300
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abd
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obamacare
joe biden
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Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.
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abd, barack obama, obamacare, joe biden, beyaz saray
Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da: Biden'a 'Başkan Yardımcısı' diye hitap etti
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu.
Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.
Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.
Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.
Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.