https://tr.sputniknews.com/20220405/peskov-buca-vakasi-hakkinda-tarafsiz-bir-uluslararasi-sorusturma-yapilabileceginden-supheliyiz---1055326755.html

Peskov: Buça vakası hakkında tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılabileceğinden şüpheliyiz

Peskov: Buça vakası hakkında tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılabileceğinden şüpheliyiz

Rusya'nın Buça'daki provokasyonun tarafsız olarak soruşturulmasında ısrarcı olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ancak şu anda bu konuda tarafsız... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T14:20+0300

2022-04-05T14:20+0300

2022-04-05T15:16+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

buça

abd

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053816649_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_541329ceff2788906833fd036558aa03.jpg

Buça vakası hakkında Rusya'ya yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunu belirten ve vakayı 'iyi yönetilmiş trajik bir şov' niteleyen Peskov, "Olayların tüm seyri, büyük miktardaki veri, gerçekler ve diğer parametreler bunun bir düzmece olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.Peskov, bunun Rus ordusunu karalama girişiminde bulunmak için hazırlanan bir düzmece olduğunu ancak bunun başarılı olamayacağını vurguladı.Buça vakasının soruşturulmasını istediklerini belirten Peskov, bununla birlikte şu anda gerçekten tarafsız, angaje olmamış bir soruşturmanın ne kadar mümkün olduğunun da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.'Kolektif Batı, gözlerini ve kulaklarını at gözlüğüyle kapattı' Kolektif Batı'nın Buça'daki olaylar karşısında gözlerini ve kulaklarını at gözlüğüyle kapattığını ve hiçbir şey duymak istemediğini kaydeden Peskov, ancak yine de Rusya'nın kendi tutumunu aktif şekilde duyurma, öne çıkarma niyetinde olduğunu söyledi.BM'deki Rus diplomatların bunun için çalışma yürüttüğünü ancak Rusya'nın tekerlerine eşi görülmemiş şekilde çomak sokulduğunu ve Moskova'nın önerilerinin bloke edildiğini buna rağmen ellerini kollarını bağlayıp oturmayacaklarının altını çizdi.Peskov, bu bağlamda başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Batılı liderler olmak üzere tüm tarafları hiçbir dayanağı olmayan duygusal algılardan kendilerini soyutlamaya, başlarıyla düşünmeye ve ne kadar vahşi bir düzmecenin söz konusu olduğunun anlaşılması için bulgular arasında bağlantı kurmaya çağırdı.Ukrayna'daki Rus askerleri hakkında Buça'dakine benzer yeni yalan haberlerin ortaya çıkma olasılığını dışlamadıklarını söyleyen Peskov, Rusya'nın neyin gerçek neyin uydurma olduğunu söylemeye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.‘Putin’e yönelik hakaretler kabul edilemez’ Öte yandan Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı hakaretlerinin kabul edilemez ve bir ABD başkanına yakışır olmadığını söyledi. Peskov, “Rusya Devlet Başkanı’na yönelik kişisel hakaretler devam ediyor, bu kötü. Bunun kabul edilemez ve bir ABD başkanına yakışmayan bir şey olduğunu düşünüyoruz” dedi. ABD’li makamlardaki tutarsızlıklara dikkat çeken Peskov, Biden’ın özel operasyonlar sırasında Rusya’ya atfedilen eylemleri savaş suçu olarak nitelendirdiğini, ancak Pentagon’un bir şey iddia etmek için yeterli veri olmadığını belirttiğini hatırlattı. Peskov, yeni yaptırımların da mümkün olduğunu ekledi.'BM birimlerinin Rusya'nın katılımı olmadan çalışması bir anlam ifade etmez' ABD'nin Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğini askıya alma girişimlerini yorumlayan Peskov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğini korumaya önem verdiğini, BM birimlerinin Rusya'nın katılımı olmadan çalışmasının bir anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.‘Rus diplomatların sınır dışı edilmesi iletişimimizi zorlaştıracak’ Peskov, Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararlarının iletişimini zorlaştıran bir adım olduğunu ve misilleme yanıtlara yol açacağını söyledi. Peskov, “Yaptırımlara olumsuz ve üzüntüyle yaklaşıyoruz. Bu, ileri görüşlü olmayan bir adım. Birincisi, bir çözüm arayışı için gereken iletişimi daha da zorlaştıracak. İkincisi ise karşılık verilmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.'Putin-Zelenskiy görüşmesi, anlaşma metni onaylandıktan sonra mümkün' Peskov, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in görüşmesi olasılığını dışlamadıklarını fakat bunun anlaşma metninin onaylanmasından mümkün olabileceğini yineledi. Peskov, müzakere sürecinin tehdit altında olup olmadığı sorusuna "Önceden olduğu gibi, bu tür bilgileri paylaşmamayı tercih ediyoruz" yanıtını verdi.'Kimse, ödemelerde rubleye geçiş konusunda aceleci davranmıyor' Peskov'a, çok sayıda Rus ürününde rubleyle ödemeye geçişe ihtiyaç olup olmadığı konusunda şüpheleri bulunduğunu ve geçişte zorluklar yaşanacağını belirten ekonomist ve iş insanı Vladimir Lisin gibi uzmanların görüşlerinin Kremlin'de dikkate alınıp alınmadığı soruldu. Tüm görüşlerin hükümet tarafından dikkate alındığını söyleyen Peskov, rubleye geçiş konusunda kimsenin aceleci davranmadığını, bunu küresel piyasalardaki ekonomik gerçeklikler ışığıdan çok aşamalı, çok dikkatli ilerleyen bir süreç olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220404/abd-baskani-biden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-getireceklerini-acikladi-1055309728.html

rusya

ukrayna

buça

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, buça, abd, vladimir putin