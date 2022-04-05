https://tr.sputniknews.com/20220405/putin-batili-ulkeler-ekonomi-alanindaki-hatalarini-rusyaya-yikmaya-calisiyor-1055332264.html

Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor

Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunlarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T16:11+0300

2022-04-05T16:11+0300

2022-04-05T16:14+0300

rusya

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Rusya'da tarım endüstrisinin desteklenmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, son 2 yılda küresel gıda piyasasındaki durumun gelişmiş ülkelerin hataları nedeniyle hissedilir şekilde kötüye gittiğini belirterek "Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya