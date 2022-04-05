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Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor
Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunlarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:11+0300
2022-04-05T16:14+0300
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Rusya'da tarım endüstrisinin desteklenmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, son 2 yılda küresel gıda piyasasındaki durumun gelişmiş ülkelerin hataları nedeniyle hissedilir şekilde kötüye gittiğini belirterek "Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor" dedi.
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Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor

16:11 05.04.2022 (güncellendi: 16:14 05.04.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunlarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştığını söyledi.
Rusya'da tarım endüstrisinin desteklenmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, son 2 yılda küresel gıda piyasasındaki durumun gelişmiş ülkelerin hataları nedeniyle hissedilir şekilde kötüye gittiğini belirterek "Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor" dedi.
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