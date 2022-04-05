https://tr.sputniknews.com/20220405/resmi-gazetede-yayimlandi-hangi-il-kac-milletvekili-cikaracak-1055315851.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T08:05+0300
2022-04-05T08:05+0300
2022-04-05T08:05+0300
politika
resmi gazete
milletvekili
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin son nüfus verilerine göre milletvekili dağılımında düzenlemeye gitti. Bazı illerin milletvekili sayısı düşerken bazı illerin ise arttı.Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında yer alan bir diğer konu ise en fazla seçmene sahip 4 büyükşehrin seçim bölgeleri oldu. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.Vekil sayısı 3 ilde azaldı, 3 ilde de arttıYapılan düzenlemeye göre, Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü. Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.En fazla seçmene sahip olan 4 büyükşehrin seçim çevreleri de YSK kararında yer aldı.Buna göre 36 milletvekili çıkaracak Ankara'da 25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi. 39 ilçesi bulunan İstanbul da 3 seçim bölgesi üzerinden Meclis'e 98 milletvekili gönderecek. 28 milletvekiliyle temsil edilen İzmir'in 30 ilçesi 2 seçim çevresine dağıtıldı. 17 ilçeli Bursa'da da 2 seçim çevresinde 20 milletvekili seçilecek.İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı:
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resmi gazete, milletvekili
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
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Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin son nüfus verilerine göre milletvekili dağılımında düzenlemeye gitti. Bazı illerin milletvekili sayısı düşerken bazı illerin ise arttı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında yer alan bir diğer konu ise en fazla seçmene sahip 4 büyükşehrin seçim bölgeleri oldu. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.
18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.
Vekil sayısı 3 ilde azaldı, 3 ilde de arttı
Yapılan düzenlemeye göre, Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü. Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.
En fazla seçmene sahip olan 4 büyükşehrin seçim çevreleri de YSK kararında yer aldı.
Buna göre 36 milletvekili çıkaracak Ankara'da 25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi. 39 ilçesi bulunan İstanbul da 3 seçim bölgesi üzerinden Meclis'e 98 milletvekili gönderecek. 28 milletvekiliyle temsil edilen İzmir'in 30 ilçesi 2 seçim çevresine dağıtıldı. 17 ilçeli Bursa'da da 2 seçim çevresinde 20 milletvekili seçilecek.
İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: