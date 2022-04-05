Türkiye
SON DAKİKA| Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/rusya-ve-ukrayna-karsi-tarafa-86-askeri-teslim-ettikleri-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1055331719.html
Rusya ve Ukrayna, karşı tarafa 86 askeri teslim ettikleri bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna, karşı tarafa 86 askeri teslim ettikleri bir esir takası gerçekleştirdi
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskolkova, Ukrayna ile yeni bir esir takası gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya ve Ukrayna’nın, 86 esire karşılık... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:00+0300
2022-04-05T16:07+0300
ukrayna krizi
rusya
esir takası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054573425_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_f7b2d0a11168a80c7c390be6d8c30593.jpg
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskolkova, Rusya ile Ukrayna’nın, tarafların, 86 esire karşılık 86 esiri karşı tarafa teslim ettiği bir takas gerçekleştirdiklerini kaydetti.Moskolkova, söz konusu esir takası kapsamında Ukrayna’da bulunan dört Rosatom çalışanını da geri almayı planladıklarını, ancak bu planın son anda bozulduğunu belirtti. Rosatom, Rusya’nın devlete ait nükleer enerji şirketi.Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası 21 Mart’ta gerçekleşmişti. Moskolkova söz konusu takasa ilişkin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fyodorov’a karşılık Ukrayna’dan dokuz Rus askerinin teslim alındığını söylemişti.Taraflar 24 Mart’ta da on esire karşılık on esiri karşı tarafa teslim ettikleri bir takas gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-disisleri-rusya-ile-ukrayna-arasinda-iki-kez-esir-takasi-yapildi-1054982344.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054573425_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_2ac76d6c5c1f08d1bf958cdb44856c2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, esir takası

Rusya ve Ukrayna, karşı tarafa 86 askeri teslim ettikleri bir esir takası gerçekleştirdi

16:00 05.04.2022 (güncellendi: 16:07 05.04.2022)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına girZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskolkova, Ukrayna ile yeni bir esir takası gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya ve Ukrayna’nın, 86 esire karşılık 86 esiri karşı tarafa teslim ettiğini ekledi.
Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskolkova, Rusya ile Ukrayna’nın, tarafların, 86 esire karşılık 86 esiri karşı tarafa teslim ettiği bir takas gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Moskolkova, söz konusu esir takası kapsamında Ukrayna’da bulunan dört Rosatom çalışanını da geri almayı planladıklarını, ancak bu planın son anda bozulduğunu belirtti. Rosatom, Rusya’nın devlete ait nükleer enerji şirketi.
Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası 21 Mart’ta gerçekleşmişti. Moskolkova söz konusu takasa ilişkin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fyodorov’a karşılık Ukrayna’dan dokuz Rus askerinin teslim alındığını söylemişti.
Taraflar 24 Mart’ta da on esire karşılık on esiri karşı tarafa teslim ettikleri bir takas gerçekleştirdi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı
23 Mart, 15:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала