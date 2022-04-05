https://tr.sputniknews.com/20220405/rusya-ve-ukrayna-karsi-tarafa-86-askeri-teslim-ettikleri-bir-esir-takasi-gerceklestirdi-1055331719.html

Rusya ve Ukrayna, karşı tarafa 86 askeri teslim ettikleri bir esir takası gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna, karşı tarafa 86 askeri teslim ettikleri bir esir takası gerçekleştirdi

Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskolkova, Ukrayna ile yeni bir esir takası gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya ve Ukrayna’nın, 86 esire karşılık... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T16:00+0300

2022-04-05T16:00+0300

2022-04-05T16:07+0300

ukrayna krizi

rusya

esir takası

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Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskolkova, Rusya ile Ukrayna’nın, tarafların, 86 esire karşılık 86 esiri karşı tarafa teslim ettiği bir takas gerçekleştirdiklerini kaydetti.Moskolkova, söz konusu esir takası kapsamında Ukrayna’da bulunan dört Rosatom çalışanını da geri almayı planladıklarını, ancak bu planın son anda bozulduğunu belirtti. Rosatom, Rusya’nın devlete ait nükleer enerji şirketi.Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası 21 Mart’ta gerçekleşmişti. Moskolkova söz konusu takasa ilişkin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fyodorov’a karşılık Ukrayna’dan dokuz Rus askerinin teslim alındığını söylemişti.Taraflar 24 Mart’ta da on esire karşılık on esiri karşı tarafa teslim ettikleri bir takas gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-disisleri-rusya-ile-ukrayna-arasinda-iki-kez-esir-takasi-yapildi-1054982344.html

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