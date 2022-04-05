https://tr.sputniknews.com/20220405/rusyanin-paris-buyukelcisi-fransa-disisleri-bakanligina-cagrildi-1055317971.html

Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T10:03+0300

2022-04-05T10:03+0300

2022-04-05T10:03+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

diplomat

sınır dışı

fransa dışişleri bakanlığı

büyükelçi

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Fransız BFM televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Moskova’nın yanıtının simetrik olacağını ifade etti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, dün bir dizi Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldıklarını bildirmiş, gerekçe olarak da bu kişilerin eylemlerinin Fransa’nın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu göstermişti.Fransız basını, 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesinin söz konusu olduğu bilgisini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın bu adıma yanıt vereceğini söylemişti.

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rusya, fransa, diplomat, sınır dışı, fransa dışişleri bakanlığı, büyükelçi