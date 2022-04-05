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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/rusyanin-paris-buyukelcisi-fransa-disisleri-bakanligina-cagrildi-1055317971.html
Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:03+0300
2022-04-05T10:03+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
diplomat
sınır dışı
fransa dışişleri bakanlığı
büyükelçi
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Fransız BFM televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Moskova’nın yanıtının simetrik olacağını ifade etti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, dün bir dizi Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldıklarını bildirmiş, gerekçe olarak da bu kişilerin eylemlerinin Fransa’nın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu göstermişti.Fransız basını, 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesinin söz konusu olduğu bilgisini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın bu adıma yanıt vereceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220405/canli--rusya-bmgkyi-bucada-radikallerin-provokasyonlari-nedeniyle-acil-toplantiya-cagirdi-1055315184.html
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rusya, fransa, diplomat, sınır dışı, fransa dışişleri bakanlığı, büyükelçi

Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

10:03 05.04.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa bayrağı
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Fransız BFM televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Moskova’nın yanıtının simetrik olacağını ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, dün bir dizi Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldıklarını bildirmiş, gerekçe olarak da bu kişilerin eylemlerinin Fransa’nın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu göstermişti.
Fransız basını, 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesinin söz konusu olduğu bilgisini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın bu adıma yanıt vereceğini söylemişti.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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