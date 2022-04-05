https://tr.sputniknews.com/20220405/sancaktepede-17-yasindaki-motorlu-kurye-hayatini-kaybetti-1055316243.html
Sancaktepe'de 17 yaşındaki motorlu kurye hayatını kaybetti
Sancaktepe'de 17 yaşındaki motorlu kurye hayatını kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye sürücüsü hayatını kaybetti. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T08:32+0300
2022-04-05T08:32+0300
2022-04-05T08:32+0300
türkiye
sancaktepe
motokurye
kurye
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Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde motorlu kurye Zafer Umut Bayram (17) yönetimindeki 34 EZS 320 motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.Bayram'ın cenazesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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sancaktepe, motokurye, kurye
Sancaktepe'de 17 yaşındaki motorlu kurye hayatını kaybetti
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İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde motorlu kurye Zafer Umut Bayram (17) yönetimindeki 34 EZS 320 motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Bayram'ın cenazesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.