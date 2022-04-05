https://tr.sputniknews.com/20220405/sancaktepede-17-yasindaki-motorlu-kurye-hayatini-kaybetti-1055316243.html

Sancaktepe'de 17 yaşındaki motorlu kurye hayatını kaybetti

Sancaktepe'de 17 yaşındaki motorlu kurye hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye sürücüsü hayatını kaybetti. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T08:32+0300

2022-04-05T08:32+0300

2022-04-05T08:32+0300

türkiye

sancaktepe

motokurye

kurye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde motorlu kurye Zafer Umut Bayram (17) yönetimindeki 34 EZS 320 motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.Bayram'ın cenazesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

türkiye

sancaktepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sancaktepe, motokurye, kurye