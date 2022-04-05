https://tr.sputniknews.com/20220405/sanghaydaki-kapanmaya-neden-olan-omicron-varyantinin-yeni-alt-turu-atalarina-hic-benzemiyor-1055329503.html

Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor

Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor

Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın 16 milyon nüfuslu batı bölümünde kapanmaya neden olan Kovid dalgasının altından Omicron varyantının yeni bir alt türü çıktı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T15:23+0300

2022-04-05T15:23+0300

2022-04-05T15:53+0300

koronavirüs

çin

şanghay

avustralya

omicron

varyant

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Çin resmi devlet ajansı Şinhua, Şanghay'ın batısındaki Suzhou'daki sağlık yetkililerinin saptadığı Omicron varyantı mutasyonunun ne yerel ne de uluslararası veri tabanlarında bulunduğunu duyurdu. Şinhua'ya konuşan Suzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Zhang Jun, "Bu, yerel bazda yeni bir Omicron varyantının keşfedildiği anlamına geliyor" dedi. Global Times gazetesi, yerel sağlık yetkililerinin elindeki sıralılık verilerine dayanarak, mutasyonun Omicron alt varyantı BA.1.1'den evrimleştiğini yazdı. Haberde yeni keşfedilen alt türün küresel çapta bilim insanlarının yeni virüs mutasyonları hakkında bilgi paylaştığı veri tabanı GISAID'e iletilen hiçbir koronavirüsle eşleşmediği belirtildi. Buna göre alt tür, ne GISAID'e iletilen ne de Çin'de Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan diğer koronavirüslerle eşleşiyor. Nereden bu farklılığın temeli?Uzmanlar, yeni koronavirüs varyantını durdurabilmek için nereden kaynaklandığını bilmek gerektiği görüşünde. Ancak Omicron sözkonusu olduğunda, cevaplar gizem perdesinin arkasında kalmaya devam ediyor. Şimdiki baş soru: Kendisinden daha yaşlı akrabalarının hepsinden bu kadar farklı gözüken bir varyant nasıl oldu da aniden ortaya çıkıverdi?Dün 25 milyonluk nüfusunun tamamını antijen ve nükleik asit testinden geçirerek hem Çin hem de dünya açısından test rekoru kıran Şanghay'a, Çin'in dört bir yanından 38 binden fazla sağlık çalışanı nakledildi. Marttan beri Kovid'e yakalananların sayısının 73 bini geçtiği Şanghay'da dün 268 teyitli vaka ve 13 bin 086 asemptomatik vaka kaydedildi. Yurtdışından ithal ürünlerle ilgili uyarıBu arada Çin'in Şanghay harici üç şehrinde yeni saptanan Kovid vakalarındaki bulaşın, Güney Kore'den ithal edilen giysilerden kaynaklandığı belirlendi. Avustralya'da vaka sayısı eşiği aşıldıAvustralya'nın da başı yeni bir Kovid dalgasıyla dertte. İlk Omicron dalgasının başladığı ocak ayından beri ilk kez Avustralya'da Kovid'e yakalananların sayısı yarım milyon eşiğini geçti. Özellikle Batı Avustralya'da her 5 PCR testinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.Avustralyalı yetkililer, savunmasız gruplara ikinci destekleyici (yani dördüncü) doz aşı yapma kampanyasına başladı.

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çin, şanghay, avustralya, omicron, varyant