Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor
15:23 05.04.2022 (güncellendi: 15:53 05.04.2022)
© REUTERS / ALY SONGÇin'in Şanghay kentinin Kovid dalgası nedeniyle kapanmaya giden bölümünün etrafına çekilen bariyerlerin gerisinde kalan bir satıcıdan diğer taraftan scooter ile geçen müşteri QR kod okutarak alışveriş yaparken
Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın 16 milyon nüfuslu batı bölümünde kapanmaya neden olan Kovid dalgasının altından Omicron varyantının yeni bir alt türü çıktı. Çinli yetkililerin yeni keşfettiği alt tür küresel çapta kayıtlara geçirilen koronavirüs türlerinin hiçbiriyle eşleşmiyor.
Çin resmi devlet ajansı Şinhua, Şanghay'ın batısındaki Suzhou'daki sağlık yetkililerinin saptadığı Omicron varyantı mutasyonunun ne yerel ne de uluslararası veri tabanlarında bulunduğunu duyurdu.
Şinhua'ya konuşan Suzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Zhang Jun, "Bu, yerel bazda yeni bir Omicron varyantının keşfedildiği anlamına geliyor" dedi.
Global Times gazetesi, yerel sağlık yetkililerinin elindeki sıralılık verilerine dayanarak, mutasyonun Omicron alt varyantı BA.1.1'den evrimleştiğini yazdı.
Suzhou, a city in E.China's Jiangsu Province, discovered a mild #COVID19 case with an evolutionary branch VOC/Omicron variant BA.1.1, different from previously identified strains. pic.twitter.com/hg9bQCKcdH— Global Times (@globaltimesnews) April 2, 2022
Haberde yeni keşfedilen alt türün küresel çapta bilim insanlarının yeni virüs mutasyonları hakkında bilgi paylaştığı veri tabanı GISAID'e iletilen hiçbir koronavirüsle eşleşmediği belirtildi.
Buna göre alt tür, ne GISAID'e iletilen ne de Çin'de Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan diğer koronavirüslerle eşleşiyor.
Nereden bu farklılığın temeli?
Uzmanlar, yeni koronavirüs varyantını durdurabilmek için nereden kaynaklandığını bilmek gerektiği görüşünde. Ancak Omicron sözkonusu olduğunda, cevaplar gizem perdesinin arkasında kalmaya devam ediyor. Şimdiki baş soru: Kendisinden daha yaşlı akrabalarının hepsinden bu kadar farklı gözüken bir varyant nasıl oldu da aniden ortaya çıkıverdi?
Dün 25 milyonluk nüfusunun tamamını antijen ve nükleik asit testinden geçirerek hem Çin hem de dünya açısından test rekoru kıran Şanghay'a, Çin'in dört bir yanından 38 binden fazla sağlık çalışanı nakledildi.
#Shanghai saw the largest-ever daily increase of positive infections after organizing its 25 million residents to take nucleic acid testing on Monday. The total number of #COVID19 infections in Shanghai has surpassed 73,000 since March. https://t.co/OvlcQp6Co7— Global Times (@globaltimesnews) April 5, 2022
Marttan beri Kovid'e yakalananların sayısının 73 bini geçtiği Şanghay'da dün 268 teyitli vaka ve 13 bin 086 asemptomatik vaka kaydedildi.
Yurtdışından ithal ürünlerle ilgili uyarı
Bu arada Çin'in Şanghay harici üç şehrinde yeni saptanan Kovid vakalarındaki bulaşın, Güney Kore'den ithal edilen giysilerden kaynaklandığı belirlendi.
There is growing COVID-19 concern in China after authorities discovered a new subtype of the Omicron variant. #7NEWS https://t.co/ip77p6dmie— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 3, 2022
Avustralya'da vaka sayısı eşiği aşıldı
Avustralya'nın da başı yeni bir Kovid dalgasıyla dertte. İlk Omicron dalgasının başladığı ocak ayından beri ilk kez Avustralya'da Kovid'e yakalananların sayısı yarım milyon eşiğini geçti. Özellikle Batı Avustralya'da her 5 PCR testinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.
Avustralyalı yetkililer, savunmasız gruplara ikinci destekleyici (yani dördüncü) doz aşı yapma kampanyasına başladı.