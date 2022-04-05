Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220405/sanghaydaki-kapanmaya-neden-olan-omicron-varyantinin-yeni-alt-turu-atalarina-hic-benzemiyor-1055329503.html
Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor
Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor
Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın 16 milyon nüfuslu batı bölümünde kapanmaya neden olan Kovid dalgasının altından Omicron varyantının yeni bir alt türü çıktı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T15:23+0300
2022-04-05T15:53+0300
koronavirüs
çin
şanghay
avustralya
omicron
varyant
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055330072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0e75a2499e0673a2eb8c340405df68aa.jpg
Çin resmi devlet ajansı Şinhua, Şanghay'ın batısındaki Suzhou'daki sağlık yetkililerinin saptadığı Omicron varyantı mutasyonunun ne yerel ne de uluslararası veri tabanlarında bulunduğunu duyurdu. Şinhua'ya konuşan Suzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Zhang Jun, "Bu, yerel bazda yeni bir Omicron varyantının keşfedildiği anlamına geliyor" dedi. Global Times gazetesi, yerel sağlık yetkililerinin elindeki sıralılık verilerine dayanarak, mutasyonun Omicron alt varyantı BA.1.1'den evrimleştiğini yazdı. Haberde yeni keşfedilen alt türün küresel çapta bilim insanlarının yeni virüs mutasyonları hakkında bilgi paylaştığı veri tabanı GISAID'e iletilen hiçbir koronavirüsle eşleşmediği belirtildi. Buna göre alt tür, ne GISAID'e iletilen ne de Çin'de Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan diğer koronavirüslerle eşleşiyor. Nereden bu farklılığın temeli?Uzmanlar, yeni koronavirüs varyantını durdurabilmek için nereden kaynaklandığını bilmek gerektiği görüşünde. Ancak Omicron sözkonusu olduğunda, cevaplar gizem perdesinin arkasında kalmaya devam ediyor. Şimdiki baş soru: Kendisinden daha yaşlı akrabalarının hepsinden bu kadar farklı gözüken bir varyant nasıl oldu da aniden ortaya çıkıverdi?Dün 25 milyonluk nüfusunun tamamını antijen ve nükleik asit testinden geçirerek hem Çin hem de dünya açısından test rekoru kıran Şanghay'a, Çin'in dört bir yanından 38 binden fazla sağlık çalışanı nakledildi. Marttan beri Kovid'e yakalananların sayısının 73 bini geçtiği Şanghay'da dün 268 teyitli vaka ve 13 bin 086 asemptomatik vaka kaydedildi. Yurtdışından ithal ürünlerle ilgili uyarıBu arada Çin'in Şanghay harici üç şehrinde yeni saptanan Kovid vakalarındaki bulaşın, Güney Kore'den ithal edilen giysilerden kaynaklandığı belirlendi. Avustralya'da vaka sayısı eşiği aşıldıAvustralya'nın da başı yeni bir Kovid dalgasıyla dertte. İlk Omicron dalgasının başladığı ocak ayından beri ilk kez Avustralya'da Kovid'e yakalananların sayısı yarım milyon eşiğini geçti. Özellikle Batı Avustralya'da her 5 PCR testinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.Avustralyalı yetkililer, savunmasız gruplara ikinci destekleyici (yani dördüncü) doz aşı yapma kampanyasına başladı.
çin
şanghay
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055330072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3882a839e8406533c647fbafe240af96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, şanghay, avustralya, omicron, varyant

Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor

15:23 05.04.2022 (güncellendi: 15:53 05.04.2022)
© REUTERS / ALY SONGÇin'in Şanghay kentinin Kovid dalgası nedeniyle kapanmaya giden bölümünün etrafına çekilen bariyerlerin gerisinde kalan bir satıcıdan diğer taraftan scooter ile geçen müşteri QR kod okutarak alışveriş yaparken
Çin'in Şanghay kentinin Kovid dalgası nedeniyle kapanmaya giden bölümünün etrafına çekilen bariyerlerin gerisinde kalan bir satıcıdan diğer taraftan scooter ile geçen müşteri QR kod okutarak alışveriş yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / ALY SONG
Abone olTelegram
Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın 16 milyon nüfuslu batı bölümünde kapanmaya neden olan Kovid dalgasının altından Omicron varyantının yeni bir alt türü çıktı. Çinli yetkililerin yeni keşfettiği alt tür küresel çapta kayıtlara geçirilen koronavirüs türlerinin hiçbiriyle eşleşmiyor.
Çin resmi devlet ajansı Şinhua, Şanghay'ın batısındaki Suzhou'daki sağlık yetkililerinin saptadığı Omicron varyantı mutasyonunun ne yerel ne de uluslararası veri tabanlarında bulunduğunu duyurdu.
Şinhua'ya konuşan Suzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Zhang Jun, "Bu, yerel bazda yeni bir Omicron varyantının keşfedildiği anlamına geliyor" dedi.
Global Times gazetesi, yerel sağlık yetkililerinin elindeki sıralılık verilerine dayanarak, mutasyonun Omicron alt varyantı BA.1.1'den evrimleştiğini yazdı.
Haberde yeni keşfedilen alt türün küresel çapta bilim insanlarının yeni virüs mutasyonları hakkında bilgi paylaştığı veri tabanı GISAID'e iletilen hiçbir koronavirüsle eşleşmediği belirtildi.
Buna göre alt tür, ne GISAID'e iletilen ne de Çin'de Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan diğer koronavirüslerle eşleşiyor.

Nereden bu farklılığın temeli?

Uzmanlar, yeni koronavirüs varyantını durdurabilmek için nereden kaynaklandığını bilmek gerektiği görüşünde. Ancak Omicron sözkonusu olduğunda, cevaplar gizem perdesinin arkasında kalmaya devam ediyor. Şimdiki baş soru: Kendisinden daha yaşlı akrabalarının hepsinden bu kadar farklı gözüken bir varyant nasıl oldu da aniden ortaya çıkıverdi?
Dün 25 milyonluk nüfusunun tamamını antijen ve nükleik asit testinden geçirerek hem Çin hem de dünya açısından test rekoru kıran Şanghay'a, Çin'in dört bir yanından 38 binden fazla sağlık çalışanı nakledildi.
Marttan beri Kovid'e yakalananların sayısının 73 bini geçtiği Şanghay'da dün 268 teyitli vaka ve 13 bin 086 asemptomatik vaka kaydedildi.

Yurtdışından ithal ürünlerle ilgili uyarı

Bu arada Çin'in Şanghay harici üç şehrinde yeni saptanan Kovid vakalarındaki bulaşın, Güney Kore'den ithal edilen giysilerden kaynaklandığı belirlendi.

Avustralya'da vaka sayısı eşiği aşıldı

Avustralya'nın da başı yeni bir Kovid dalgasıyla dertte. İlk Omicron dalgasının başladığı ocak ayından beri ilk kez Avustralya'da Kovid'e yakalananların sayısı yarım milyon eşiğini geçti. Özellikle Batı Avustralya'da her 5 PCR testinden birinin pozitif çıktığı belirtildi.
Avustralyalı yetkililer, savunmasız gruplara ikinci destekleyici (yani dördüncü) doz aşı yapma kampanyasına başladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала