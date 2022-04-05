Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220405/sebnem-sirinin-katili-zibinci-yasananlari-hatirlamadigini-iddia-etti-durusma-ertelendi-1055341529.html
Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi
Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi
Denizli’de Şebnem Şirin’in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T22:15+0300
2022-04-05T22:16+0300
türkiye
furkan zıbıncı
şebnem şirin
kadın cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053378655_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_8b059a84ceeb3783675a79db0504fdc5.jpg
7 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. utuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen Şirin'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını açıkladı. Hakim tarafından dinlenen sanık Zıbıncı’nın ardından tanıklar dinlendi.İlk duruşma ileri bir tarihe ertelendiSanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, eksik tanıkların dinlenmesi için bir sonraki davanın 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053378655_0:0:760:570_1920x0_80_0_0_e10907a3709cb2101112c2d981f8aa48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
furkan zıbıncı, şebnem şirin, kadın cinayeti

Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi

22:15 05.04.2022 (güncellendi: 22:16 05.04.2022)
© DHAŞebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı
Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Denizli’de Şebnem Şirin’in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanığın yaşananları hatırlamadığını iddia ettiği dava, eksik tanıklar dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. 
7 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. utuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen Şirin'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını açıkladı. Hakim tarafından dinlenen sanık Zıbıncı’nın ardından tanıklar dinlendi.

İlk duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Sanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, eksik tanıkların dinlenmesi için bir sonraki davanın 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала