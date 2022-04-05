https://tr.sputniknews.com/20220405/sebnem-sirinin-katili-zibinci-yasananlari-hatirlamadigini-iddia-etti-durusma-ertelendi-1055341529.html
Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi
Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi
Denizli’de Şebnem Şirin’in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T22:15+0300
2022-04-05T22:15+0300
2022-04-05T22:16+0300
türkiye
furkan zıbıncı
şebnem şirin
kadın cinayeti
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7 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. utuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen Şirin'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını açıkladı. Hakim tarafından dinlenen sanık Zıbıncı’nın ardından tanıklar dinlendi.İlk duruşma ileri bir tarihe ertelendiSanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, eksik tanıkların dinlenmesi için bir sonraki davanın 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.
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furkan zıbıncı, şebnem şirin, kadın cinayeti
Şebnem Şirin’in katili Zıbıncı, yaşananları 'hatırlamadığını' iddia etti: Duruşma ertelendi
22:15 05.04.2022 (güncellendi: 22:16 05.04.2022) Abone ol
Denizli’de Şebnem Şirin’in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanığın yaşananları hatırlamadığını iddia ettiği dava, eksik tanıklar dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.
7 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. utuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen Şirin'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını açıkladı. Hakim tarafından dinlenen sanık Zıbıncı’nın ardından tanıklar dinlendi.
İlk duruşma ileri bir tarihe ertelendi
Sanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, eksik tanıkların dinlenmesi için bir sonraki davanın 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.