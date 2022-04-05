https://tr.sputniknews.com/20220405/selvi-o-buyukelci-kim-1055316114.html

Selvi: Devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor

Selvi: Devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “6 muhalefet partisinin yayımladığı ortak bildiriyi bir büyükelçiye gönderip... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T08:26+0300

2022-04-05T08:26+0300

2022-04-05T08:52+0300

politika

süleyman soylu

büyükelçi

abdulkadir selvi

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Selvi, büyükelçinin ismini vermediği yazısında “Önemli bir ülkenin tecrübeli büyükelçisi bu durumu bildiği için mi sessiz kalıyor orasını bilemiyorum ama devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor” dedi.Yazısına Süleyman Soylu’nun açıklamalarını aktararak başlayan Selvi, şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mart 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 6 liderin toplantısından sonra yayınlanan ortak bildiriyle ilgili olarak bir soru sormuştu. Soylu, “Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla” demişti.Ne oldu? Kılıçdaroğlu açıkladı mı? Soylu’nun sorusunun üzerinden 9 gün geçti, Kılıçdaroğlu ne ‘Evet’ dedi ne ‘Hayır’ dedi. Herhangi bir açıklama yapmadı. Kuzuların sessizliği durumu. 30 Mart tarihinde Soylu bu kez, “Sevgili Kılıçdaroğlu, altılı toplantıdan sonra ‘bir büyükelçini’ bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı?” diye sordu."“Peki bu soruya yanıt geldi mi? Hayır. Madem Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gelmedi. O zaman ben soruyu başka bir açıdan sorayım” diyen Selvi, şunları yazdı:"Peki o büyükelçi kim? Kılıçdaroğlu’nun büyükelçisi biliniyor da o yabancı ülkenin büyükelçisi kim? Hatırlarsanız Osman Kavala’yla ilgili 10 büyükelçi Türkiye’nin içişlerine karışan bir açıklama yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesiyle ilgili talimat vermişti. Erdoğan’ın kararlılığını gören büyükelçiler bir açıklama yaparak yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmişlerdi. Önemli bir ülkenin tecrübeli büyükelçisi bu durumu bildiği için mi sessiz kalıyor orasını bilemiyorum ama devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor."

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süleyman soylu, büyükelçi, abdulkadir selvi