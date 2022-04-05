https://tr.sputniknews.com/20220405/silah-sesine-pencereden-bakan-kadin-gozunden-vuruldu-1055319717.html
Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu
Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu
Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T11:14+0300
2022-04-05T11:14+0300
2022-04-05T11:15+0300
türkiye
adana
türkiye
pompalı tüfek
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Adana'da, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.
https://tr.sputniknews.com/20220327/antalyada-komsusuna-kizan-bir-kisi--pompali-tufekle-etrafa-rastgele-ates-acti-1055088121.html
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adana, türkiye, pompalı tüfek
Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu
11:14 05.04.2022 (güncellendi: 11:15 05.04.2022) Abone ol
Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.
Adana'da, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.
Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.