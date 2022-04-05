https://tr.sputniknews.com/20220405/sirbistan-ve-macaristanda-zafer-pakistanda-direnis-abd-karsiti-adimlar-daha-cesaretle-atiliyor-1055330720.html

Sırbistan ve Macaristan’da zafer, Pakistan’da direniş: ‘ABD karşıtı adımlar daha cesaretle atılıyor’

Sırbistan ve Macaristan’da zafer, Pakistan’da direniş: ‘ABD karşıtı adımlar daha cesaretle atılıyor’

İki Avrupa ülkesi Sırbistan ve Macaristan seçimlerinde ABD/Batı karşıtı politikaları ile bilinen Aleksandr Vucic ve Viktor Orban yeniden zafer elde etti... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T15:32+0300

2022-04-05T15:32+0300

2022-04-05T15:32+0300

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Son dönemde yaşanan üç gelişme ülkelerin anti-Amerikancı tutumlarındaki yükseliş ve Amerikan etkisinin dünya üzerinde kırılmasına dair önemli işaretler veriyor.Rusya’nın operasyonu sonrası Batı’nın yaptırımlarına katılmayan ve bu konuda ABD ve Avrupa ülkelerinden büyük baskı gören Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkede gerçekleştirilen seçimleri rakiplerine ciddi oranda fark atarak kazandı. Aleksandr Vucic, geçen pazar günü yapılan seçimden sonra partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Size söz verebilirim, okullarda Dostoyevski'yi, operada Çaykovski'yi atmayacağız. Sırbistan Rusya ile ortaklık ve dostane ilişkiler sürdürmeye çalışacak" diyerek Belgrad'ın bu konuda tarafsız olduğunu yineledi. Sırbistan'ın Avrupa yolunda olmasına ve bölgede iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen, 'geleneksel dostluk ilişkilerini kaybetmemesi gerektiğini' belirten Vucic "Ukrayna krizinin seçim sonuçları üzerindeki etkisi çok büyük oldu" dedi.Macaristan’da Orban kazandı: Brüksel, Soros, uluslararası medya ve Zelenskiy vurgusuMacaristan'da da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçildi. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin" dedi. Orban, “Macaristan'ın egemenliğini ve özgürlüğünü savunduk. Sevgili dostlar, bu zafer de hayatımızın geri kalanında unutulmaz olacak. Savaşmamız gerekenler içeride 'sol', yurtdışında 'uluslararası sol', Brüksel bürokratları, Soros imparatorluğunun tüm finans kurumları, uluslararası medya ve hatta Ukrayna Cumhurbaşkanı" diye de ekledi. Muhalefetin altı parti bir arada ittifak yapmasına rağmen seçimi kazandıklarını dile getiren Orban, bazı 'uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen' muhalefetin başarısız olduğunu belirtti.Pakistan’da ABD girişimi başarısız olduNüfusu, askeri gücü ve ekonomisiyle Asya’nın en önemli ülkelerinden biri olan Pakistan’da da tarihi günler yaşanıyor. ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti. Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile işbirliği içinde planlandığını” ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir” dedi. Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek.‘Amerika'nın hegemonyasına ülkelerin inisiyatif kazanmış olduklarını gösteriyor’Bu üç ismin de ortak noktası ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘otokratlar’ listesinde yer alması olarak öne çıkıyor. Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Koray da “Bu gelişmeler Amerika'nın hegemonyasına karşı olan, kendi bağımsızlığını kendi seçtiği yoldan gelişmesini sağlamaya çalışan ülkelerin inisiyatif kazanmış olduklarını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Sputnik’e konuşan Prof. Dr. Koray, şunları kaydetti:‘Amerika bir sonuç alamadığı için durmadan yeni yaptırımlara başvurmak zorunda kalıyor’ABD’nin yaptırımlarla dünyayı yönetmeye çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Koray, bu sürecin geleceğine dair ise şu öngörülerini paylaştı:Biden, Erdoğan’ı hedefe koymuştuTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ABD’nin istemediği bir olduğunu Joe Biden daha iktidara gelmeden açıklamıştı. 2019 Aralık ayında New York Times'ın hazırladığı The Weekly programında konuşan Biden, "Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. (…) Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle" ifadelerini kullanmıştı.Halihazırda Biden iktidarında Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerlemenin aksine büyük bir gerileme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden yönetimi ile anlaşamadıklarını daha önce birçok kez dile getirdi.Türk halkında da özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ABD ve NATO karşıtlığı da hayli artış gösterdi. Bu kimi anketlere yüzde 90’ın üzerindeki rakamlarla yansıdı.‘Türkiye'nin bu konuda izlemesi gereken yol çok daha aktif bir rol üstlenmektir’Prof. Dr. Semih Koray da Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla temel hedefin Vladimir Putin’i zayıflatmak olduğu konusunda birçok uluslararası ilişkiler uzmanıyla hemfikir. ABD’nin ‘otokratlara karşı demokratlar’ diyerek ülkelerin iç siyasetlerine müdahale girişimlerini değerlendiren Koray, “Dünyanın yeni bir demokrasi anlayışına ihtiyacı var” dedi ve şunları ekledi:‘Anti-Amerikan atılımların çok daha cesaretle atılmasına hizmet ediyor’Prof. Dr. Koray, “Türkiye'de de Amerikancılığın, Türkiye'nin geleceğini Batı ile bütünleşmeye NATO ile Atlantik sistemi ile bütünleşmeye bağlamanın güçlendiği değil, aynen Macaristan'da, Sırbistan'da, Pakistan'da olduğu gibi zayıfladığı günlerden geçiyoruz. Amerika ve NATO'nun güvenilmezliği bütün dünyanın gözleri önüne serilmiş vaziyette. Bu da tabii bütün dünyadaki anti-Amerikancı atılımların çok daha cesaretle atılmasına hizmet ediyor. Bu son üç gelişme de bence bunu güçlendiren olaylar” diye de ekledi.

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https://tr.sputniknews.com/20220404/putinden-orbana-secim-tebrigi-1055300610.html

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