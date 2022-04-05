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Sosyal medya fenomenlerinin Karaköy'deki partisinde kavga çıktı: Masa ve şişeler havada uçuştu
Sosyal medya fenomenlerinin Karaköy'deki partisinde kavga çıktı: Masa ve şişeler havada uçuştu
Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T11:45+0300
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Aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, önceki hafta Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde parti düzelendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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Sosyal medya fenomenlerinin Karaköy'deki partisinde kavga çıktı: Masa ve şişeler havada uçuştu

11:45 05.04.2022 (güncellendi: 12:03 05.04.2022)
© İHAKaraköy, gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri, kavga
Karaköy, gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri, kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© İHA
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Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, önceki hafta Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde parti düzelendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.
Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.
Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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