https://tr.sputniknews.com/20220405/stoltenberg-nato-muttefikleri-ukraynaya-daha-fazla-silah-tedarik-etmeye-kararli-1055329666.html
Stoltenberg: NATO müttefikleri, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı
Stoltenberg: NATO müttefikleri, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka mensup ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etme konusunda kararlı olduklarını söyledi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T15:12+0300
2022-04-05T15:12+0300
2022-04-05T15:40+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
ukrayna
buça
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna krizi ve geçen hafta Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında çekildiği öne sürülen fotoğraf ve videolara ilişkin açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, "Buça'daki görüntüler, Avrupa'nın on yıllardır şahit olmadığı, tahammül edilemez bir vahşettir" ifadesini kullandı."Moskova, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmiyor" diyen Stoltenberg, Rusya'nın odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırdığını söyledi.Genel Sekreter, "Önümüzdeki haftalarda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha fazla hamle yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.Öte yandan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı olduklarını dile getirdi.NATO ülkelerinin tanksavar silahlar da dahil olmak üzere Kiev'e gelişmiş silahların tedarikini görüşeceklerini kaydeden Genel Sekreter, Ukrayna'ya yapılan yardımın 'son teknoloji silahların yanı sıra lojistiği de içerdiğini' ifade etti.Ayrıca Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunursa, üye ülkelerin memnuniyetle karşılayacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının 6 ve 7 Nisan tarihlerinde Ukrayna'ya ilave yardımı görüşeceklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/peskov-buca-vakasi-hakkinda-tarafsiz-bir-uluslararasi-sorusturma-yapilabileceginden-supheliyiz---1055326755.html
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Stoltenberg: NATO müttefikleri, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı
15:12 05.04.2022 (güncellendi: 15:40 05.04.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka mensup ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna krizi ve geçen hafta Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında çekildiği öne sürülen fotoğraf ve videolara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, "Buça'daki görüntüler, Avrupa'nın on yıllardır şahit olmadığı, tahammül edilemez bir vahşettir" ifadesini kullandı.
"Moskova, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmiyor" diyen Stoltenberg, Rusya'nın odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırdığını söyledi.
Genel Sekreter, "Önümüzdeki haftalarda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha fazla hamle yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı olduklarını dile getirdi.
NATO ülkelerinin tanksavar silahlar da dahil olmak üzere Kiev'e gelişmiş silahların tedarikini görüşeceklerini kaydeden Genel Sekreter, Ukrayna'ya yapılan yardımın 'son teknoloji silahların yanı sıra lojistiği de içerdiğini' ifade etti.
Ayrıca Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunursa, üye ülkelerin memnuniyetle karşılayacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.
Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının 6 ve 7 Nisan tarihlerinde Ukrayna'ya ilave yardımı görüşeceklerini de sözlerine ekledi.