https://tr.sputniknews.com/20220405/suudi-arabistan-mayis-ayi-ham-petrol-fiyatlarini-rekor-seviyede-artirdi-1055324098.html
Suudi Arabistan, Mayıs ayı ham petrol fiyatlarını rekor seviyede artırdı
Suudi Arabistan, Mayıs ayı ham petrol fiyatlarını rekor seviyede artırdı
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, tüm bölgeler için ham petrol fiyatlarını artırdı ve Asya'daki petrol fiyatları, Rusya'nın arz destek... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T13:27+0300
2022-04-05T13:27+0300
2022-04-05T13:27+0300
ekonomi
saudi aramco
suudi arabistan
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol havzası
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Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan devletine ait petrol üreticisi Saudi Aramco, Asya'da Mayıs ayı resmi satış fiyatlarını güncelledi. Güncellenen fiyatlar dünya genelinde artışa neden oldu.Fiyat listesine göre firma, Mayıs ayı resmi ham petrol satış fiyatını varil başına 9.35 doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine getirdi. Böylelikle Suudi petrolü, Umman/Dubai ham petrolünün üzerine çıkarak sınıfının şimdiye kadarki en pahalı petrolü oldu.Asya, bu artışlarla birlikte tüm ham kalitelerde en büyük fiyat artışlarını gördü. Bu bölgeyi, yükselen fiyatlarla Kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve ABD izledi.Suudi Arabistan'ın fiyatları rekor düzeye çıkarmasında Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya Batılı ülkelerce uygulanan yaptırımlar etkili oldu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Mart ayında yaptığı açıklamada, petrol piyasalarının Nisan ayından itibaren Rus ham ve rafine ürünlerinde günde 3 milyon varil (bpd) kaybedebileceğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/uluslararasi-enerji-ajansi-yukselen-petrol-fiyatlariyla-mucadele-icin-acil-toplanti-yapacak-1055225482.html
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saudi aramco, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol havzası
Suudi Arabistan, Mayıs ayı ham petrol fiyatlarını rekor seviyede artırdı
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Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, tüm bölgeler için ham petrol fiyatlarını artırdı ve Asya'daki petrol fiyatları, Rusya'nın arz destek fiyatlarındaki aksama nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan devletine ait petrol üreticisi Saudi Aramco, Asya'da Mayıs ayı resmi satış fiyatlarını güncelledi. Güncellenen fiyatlar dünya genelinde artışa neden oldu.
Fiyat listesine göre firma, Mayıs ayı resmi ham petrol satış fiyatını varil başına 9.35 doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine getirdi. Böylelikle Suudi petrolü, Umman/Dubai ham petrolünün üzerine çıkarak sınıfının şimdiye kadarki en pahalı petrolü oldu.
Asya, bu artışlarla birlikte tüm ham kalitelerde en büyük fiyat artışlarını gördü. Bu bölgeyi, yükselen fiyatlarla Kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve ABD izledi.
Suudi Arabistan'ın fiyatları rekor düzeye çıkarmasında Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya Batılı ülkelerce uygulanan yaptırımlar etkili oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Mart ayında yaptığı açıklamada, petrol piyasalarının Nisan ayından itibaren Rus ham ve rafine ürünlerinde günde 3 milyon varil (bpd) kaybedebileceğini bildirmişti.