https://tr.sputniknews.com/20220405/tarihciler-acikladi-machu-picchu-100-yili-askin-suredir-yanlis-isimle-biliniyormus-1055322030.html

Tarihçiler açıkladı: Machu Picchu 100 yılı aşkın süredir yanlış isimle biliniyormuş

Tarihçiler açıkladı: Machu Picchu 100 yılı aşkın süredir yanlış isimle biliniyormuş

Dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından olan Machu Picchu’nun yaklaşık 100 yıldır yanlış isimle anıldığı ortaya çıktı. Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T12:19+0300

2022-04-05T12:19+0300

2022-04-05T12:30+0300

machu picchu antik kenti

türkiye

isim değişikliği

inka uygarlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055321941_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9f6e32026226c7abb335cf8b91210a02.jpg

Yeni bir rapora göre, önemli turizm destinasyonlarından Machu Picchu’nun adının 100 yılı aşkın bir süredir yanlış kullanıldığı belirtildi.Journal of the Institute of Andean Studies dergisinde yayımlanan çalışmada, antik kenti inşa eden İnkaların bu bölgeye Huayna Picchu dediği aktarıldı.NTV’nin aktardığına göre, Cedar City'deki Southern Utah Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Emily Dean, Huayna'nın ‘yeni veya genç’ anlamına geldiğini, Picchu'nun Yerli Quechua dilinde ‘dağ zirvesi’ anlamına geldiğini söyledi.Dean, “Machu, ‘eski’ anlamına geliyor, bu yüzden ona eski dağ zirvesi diyoruz” şeklinde konuştu.Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan rapor yazarı Brian Bauer ise, bölgenin İnka yerleşiminin imparatorluğun başkenti Cuzco'da yaşayan kraliyet İnkaları için mülk olarak 1420 yılı civarında inşa edildiğine inanıldığını vurguladı.Amerikalı kaşif Hiram Bingham ​​1911'de yeniden keşfedene kadar yüzyıllar boyunca And Dağları'nın derinliklerinde bulunan bölge daha sonra önemli bir turizm merkezi oldu.Profesör Bauer'in Machu Picchu ile ilgili araştırması sırasında, orijinal adının başka bir şey olduğuna dair kanıtlar bulunurken, rapor yazarı Donato Amado Gonzales de dil hatası sonucu söz konusu hatanın gerçekleştirildiğini söyledi.Profesör Dean ise, isim hatasının şaşırtıcı olmadığını, çünkü Perulu olmayan birçok arkeoloğun yer adlarını araştırmak için fazla çaba sarf etmediğini ve Quechua'yı tam olarak anlamadığının altını çizdi.Bauer, bölgenin orijinal adının keşfedilmesine rağmen, muhtemelen Machu Picchu olarak kalacağını söylerken, “Machu Picchu dünya çapında tanındığı için ismin değiştirilmesini önermeyiz” dedi.Profesör Dean ise, Machu Picchu'nun binlerce kitap, makale, reklam ve yasal belgede de yayınlandığını söylerken, değişmesinin zor olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20210804/tarihi-degistiren-arastirma-machu-picchunun-bilinenden-daha-eski-oldugu-ortaya-cikti-1045159037.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

machu picchu antik kenti, isim değişikliği, inka uygarlığı