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https://tr.sputniknews.com/20220405/tgb-genel-saymani-onenkoprulu-cuvali-dunyanin-her-yerinde-yenilgiye-ugrayan-abdye-gecirdik-1055336319.html
TGB Genel Saymanı Önenköprülü: Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdik
TGB Genel Saymanı Önenköprülü: Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdik
Sarayburnu’na gelen ABD Donanması 6. Filo’ya ait savaş gemisinin askeri personeline TGB üyelerinin çuval geçirmesi sonrası açılan davayla ilgili TGB Genel... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T17:54+0300
2022-04-05T18:00+0300
türkiye gençlik birliği (tgb)
türkiye
çuval
abd askeri
abd askerleri
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İstanbul Sarayburnu’na gelen ABD Donanması 6. Filo’ya ait savaş gemisini karşılayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin askeri personele çuval geçirmesi sonrasında açılan dava devam ediyor.Konuyla alakalı açıklamayı TGB Genel Saymanı Naci Önenköprülü yaptı. Önenköprülü, çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdiklerini belirterek emperyalizme karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.‘O gemi ve içindeki askerler Ukrayna’yı ateşe atmaya, Karadeniz’i karıştırmaya gidiyordu’Eylemin Azerbaycan’dan Pakistan’a, Venezüella’dan Çin’e coşkuyla karşılandığını söyleyen Önenköprülü şöyle konuştu:‘ABD’nin yenilgileri her geçen gün artıyor’17 TGB’li için 4’er yıldan 14’er er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının eylül ayında görülmesi bekleniyor.Ne olmuştu?2 Kasım 2021’de İstanbul Sarayburnu’na demirleyen ABD 6. Filo’ya ait 71 Bordo numaralı “USS Mount Whitney” isimli savaş gemisinden inen bir askeri personele TGB’liler tarafından çuval geçirilmişti. Eylemde "Yankee Go Home” ve “Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganları atan TGB üyeleri, "Siz milyonlarca Müslümanın katilisiniz. PKK-YPG terör örgütüne tonlarca silah verdiniz, veriyorsunuz. Ama Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da ve Türkiye'de mağlup oldunuz. Siz bizim düşmanımızsınız ve burada istenmiyorsunuz. Amerikan askerlerinin topraklarımızda özgürce dolaşmasına izin veremeyiz" demişti.
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türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, abd askeri, abd askerleri

TGB Genel Saymanı Önenköprülü: Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdik

17:54 05.04.2022 (güncellendi: 18:00 05.04.2022)
© FotoğrafTGB ABD askerlerinin başına çuval geçirdi
TGB ABD askerlerinin başına çuval geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© Fotoğraf
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Sarayburnu’na gelen ABD Donanması 6. Filo’ya ait savaş gemisinin askeri personeline TGB üyelerinin çuval geçirmesi sonrası açılan davayla ilgili TGB Genel Saymanı Önenköprülü açıklamada bulundu. "Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdik" diyen Önenköprülü "O gemi ve içindeki askerler Karadeniz’i karıştırmaya gidiyordu" dedi.
İstanbul Sarayburnu’na gelen ABD Donanması 6. Filo’ya ait savaş gemisini karşılayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin askeri personele çuval geçirmesi sonrasında açılan dava devam ediyor.
Konuyla alakalı açıklamayı TGB Genel Saymanı Naci Önenköprülü yaptı. Önenköprülü, çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdiklerini belirterek emperyalizme karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

‘O gemi ve içindeki askerler Ukrayna’yı ateşe atmaya, Karadeniz’i karıştırmaya gidiyordu’

Eylemin Azerbaycan’dan Pakistan’a, Venezüella’dan Çin’e coşkuyla karşılandığını söyleyen Önenköprülü şöyle konuştu:
“Eylemimizi, ABD’nin Afganistan’da yenilerek arkasına bakmadan kaçtığı, ülkemize ve bölgemize yönelik yeni kışkırtma ve kaos planları hazırladığı bir dönemde yapmıştık. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. O gemi ve içindeki askerler Ukrayna’yı ateşe atmaya gidiyordu. Karadeniz’i karıştırmaya gidiyordu. Bugün Pakistan’daki darbe girişiminin sorumlusu da ABD’dir. Doğu Akdeniz’den ülkemize yönelen namluların sahibi de ABD’dir. Amerika, küresel kaos planlarını o askeri güçlerine dayanarak yapıyor.

‘ABD’nin yenilgileri her geçen gün artıyor’

“Ancak Türkiye Gençlik Birliği ile aynı ülküleri paylaşanların mücadelesiyle ABD gittiği her yerde bozguna uğruyor. ABD askerinin başına çuval geçirmemizin üzerinden 5 ay geçti. O gün 'Bu çuval ABD’nin çöküşünün kanıtıdır' demiştik. ABD bu 5 aylık süreçte Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da yenilgilerine yenilerini ekledi. Tek dişi kalmış canavarın o tek dişini de sökmemize artık çok az kaldı. Daha önce ABD askerlerinin başına altı kez çuval geçirdik. ABD askerinin başına çuval geçirmek suç değil, Türk milletinin gözünde kahramanlıktır.”
17 TGB’li için 4’er yıldan 14’er er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının eylül ayında görülmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

2 Kasım 2021’de İstanbul Sarayburnu’na demirleyen ABD 6. Filo’ya ait 71 Bordo numaralı “USS Mount Whitney” isimli savaş gemisinden inen bir askeri personele TGB’liler tarafından çuval geçirilmişti. Eylemde "Yankee Go Home” ve “Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganları atan TGB üyeleri, "Siz milyonlarca Müslümanın katilisiniz. PKK-YPG terör örgütüne tonlarca silah verdiniz, veriyorsunuz. Ama Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da ve Türkiye'de mağlup oldunuz. Siz bizim düşmanımızsınız ve burada istenmiyorsunuz. Amerikan askerlerinin topraklarımızda özgürce dolaşmasına izin veremeyiz" demişti.
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