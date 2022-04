https://tr.sputniknews.com/20220405/tgb-genel-saymani-onenkoprulu-cuvali-dunyanin-her-yerinde-yenilgiye-ugrayan-abdye-gecirdik-1055336319.html

TGB Genel Saymanı Önenköprülü: Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD'ye geçirdik

TGB Genel Saymanı Önenköprülü: Çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdik

05.04.2022

İstanbul Sarayburnu’na gelen ABD Donanması 6. Filo’ya ait savaş gemisini karşılayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin askeri personele çuval geçirmesi sonrasında açılan dava devam ediyor.Konuyla alakalı açıklamayı TGB Genel Saymanı Naci Önenköprülü yaptı. Önenköprülü, çuvalı, dünyanın her yerinde yenilgiye uğrayan ABD’ye geçirdiklerini belirterek emperyalizme karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.‘O gemi ve içindeki askerler Ukrayna’yı ateşe atmaya, Karadeniz’i karıştırmaya gidiyordu’Eylemin Azerbaycan’dan Pakistan’a, Venezüella’dan Çin’e coşkuyla karşılandığını söyleyen Önenköprülü şöyle konuştu:‘ABD’nin yenilgileri her geçen gün artıyor’17 TGB’li için 4’er yıldan 14’er er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının eylül ayında görülmesi bekleniyor.Ne olmuştu?2 Kasım 2021’de İstanbul Sarayburnu’na demirleyen ABD 6. Filo’ya ait 71 Bordo numaralı “USS Mount Whitney” isimli savaş gemisinden inen bir askeri personele TGB’liler tarafından çuval geçirilmişti. Eylemde "Yankee Go Home” ve “Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganları atan TGB üyeleri, "Siz milyonlarca Müslümanın katilisiniz. PKK-YPG terör örgütüne tonlarca silah verdiniz, veriyorsunuz. Ama Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da ve Türkiye'de mağlup oldunuz. Siz bizim düşmanımızsınız ve burada istenmiyorsunuz. Amerikan askerlerinin topraklarımızda özgürce dolaşmasına izin veremeyiz" demişti.

