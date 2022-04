https://tr.sputniknews.com/20220405/turkiye-diyanet-vakfi-istanbulda-alisveris-karti-dagitimina-basladi-1055342132.html

Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul'da alışveriş kartı dağıtımına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul'da alışveriş kartı dağıtımına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıtımına başladı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

Vakfın, "Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin beklenen sensin" temasıyla yürütülen ramazan çalışmaları kapsamında İstanbul Müftülüğünce Fatih'in Balat semtindeki ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları verildi.İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı içerisinde 5 bin 500 muhtaç aileye alışveriş kartı dağıtacaklarını söyledi.Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yavuz, "İstanbul'umuzun her köşesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kısmet olursa 5 bin 500 aileye gıda kartı vermeyi planlıyoruz. İsimler tespit edildi, müftülüklerimiz çalışıyor. Birebir evler ziyaret edilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak" dedi.Yavuz, çalışma kapsamında 2 bin aileye hijyen paketi dağıtacaklarını, 100 ihtiyaç sahibi çocuğu giydireceklerini ve 150 yetimle iftar yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:Diyanet Vakfı'nın ve İstanbul Müftülüğünün diğer çalışmalarına da değinen Yavuz, Suriye'de 40 tır ile yaklaşık 35 bin aileye ulaştıklarını, 9 bin çift ayakkabıyı kış soğuğunda çocuklara gönderdiklerini aktardı.Suriye'de 24 yetim okulu olduğu bilgisini paylaşan Yavuz, İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri olarak her ay 1800 yetim çocuğa katkı yaptıklarını, okul ihtiyaçlarıyla yiyecek ve içecek masraflarını karşıladıklarını dile getirdi.İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, İstanbul şubesinin her ay 200 yetime burs verdiğini, yetim projesinin sadece ramazan ayında değil, tam zamanlı devam ettiğini söyledi.Yavuz, ayrıca 3 yıldır lisans ve yüksek lisans yapan 90 öğrenciye İstanbul Müftülüğü olarak destek vermeye gayret ettiklerini aktardı.

