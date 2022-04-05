Ukrayna güçleri yakalayıp öldürdükleri askerlere ait cesetlerle poz verdi
21:10 05.04.2022 (güncellendi: 21:15 05.04.2022)
Ukraynalı askerlerin cesetlerle poz verirken çekilen görüntüleri paylaşıldı
Moskova'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlangıcından bu yana, Ukraynalı askerlerin cesetlerle poz verdiği görüntüler internette dolaşıyor. Aynı zamanda Kiev güçlerinin işkence ve öldürmeye başvurduğuna dair çok sayıda rapor da bulunuyor.
Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren video internette viral oldu.
Görüntülerde, kan birikintileri içinde yatan cesetler (içlerinden en az biri elleri bağlı halde) olduğu görülüyor. Videonun başlangıcında ise yaralılardan biri hareket ediyor ve bir Ukraynalı asker yaralıyı vurarak öldürüyor.
Videodaki askerlerin "Ukrayna'ya Zafer" (Ukraynalı radikal milliyetçiler ve 2. Dünya Savaşı'nda neo-Naziler tarafından sıklıkla kullanılan slogan) ve askeri aracı işaret ederek bir 'ganimet' yakaladıklarını söylediği duyuluyor. Söz konusu askeri aracın yan tarafında Moskova tarafından özel operasyonda kullanılan "V" harfi bulunuyor.
Aşağıdaki görüntüler bazı kişiler için rahatsızlık verici olabilir.
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ukraynalı askerlerin cesetlerle verdiği pozları içeren videodan bir görüntü
Ancak videonun çekildiği yer ve tarih belirsizliğini koruyor.