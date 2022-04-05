https://tr.sputniknews.com/20220405/ukraynaya-hangi-ulke-ne-kadar-silah-yardimi-acikladi-1055333178.html
Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?
Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?
Rusya’nın Donbass operasyonu ile birlikte, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah tedarik etmeye yönelik hamleleri hız kazanmış görünüyor. Operasyon başından bu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:33+0300
2022-04-05T16:33+0300
2022-04-05T16:33+0300
multimedya
infografik
ukrayna
silah tedariki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055332535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d7b905fda2cfba7a3c96cec68cd1d88.png
Sadece 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor. Öyle ki, bu rakam operasyon başlangıcından itibaren 2 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere Ukrayna’ya hem silah hem de çeşitli askeri ekipmanlar ve yakıt yardımı da yapıyorlar. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez, "saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceğini" söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge olarak tanımlanması ve ‘sınırsız silah yardımı’ talepleri gelse de NATO yetkilileri defaatle, Ukrayna’ya asker ya da askeri uçak gönderilmeyeceğini vurguluyor. Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini söyledi. Ancak, Der Spiegel dergisi tarafından yapılan araştırma sonucunda, bu füzelerin "kullanılmak için güvenli olmayan" kategorisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Norveç, 1950’lerden beri yürürlükte olan ve “savaşta olan veya silahlı çatışma riski altındaki NATO üyesi olmayan ülkelere silah göndermeme” politikasını bozdu. Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in Ukrayna’ya 2 bin adete kadar M72 tanksavar silahı bağışlayacağı belirtildi. İsrail, Macaristan ve Bulgaristan, şu ana kadar Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini açıkladı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055332535_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_66ab596551ffa474e9d212af23697f6f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
infografik, ukrayna, silah tedariki, инфографика
Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?
Abone ol
Rusya’nın Donbass operasyonu ile birlikte, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah tedarik etmeye yönelik hamleleri hız kazanmış görünüyor. Operasyon başından bu yana Ukrayna’ya hangi ülkenin ne kadar silah yardımı açıkladığına dair bilgiler Sputnik’in infografiğinde.
Sadece 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor. Öyle ki, bu rakam operasyon başlangıcından itibaren 2 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere Ukrayna’ya hem silah hem de çeşitli askeri ekipmanlar ve yakıt yardımı da yapıyorlar.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez, "saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceğini" söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge olarak tanımlanması ve ‘sınırsız silah yardımı’ talepleri gelse de NATO yetkilileri defaatle, Ukrayna’ya asker ya da askeri uçak gönderilmeyeceğini vurguluyor.
Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini söyledi. Ancak, Der Spiegel dergisi tarafından yapılan araştırma sonucunda, bu füzelerin "kullanılmak için güvenli olmayan" kategorisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Norveç, 1950’lerden beri yürürlükte olan ve “savaşta olan veya silahlı çatışma riski altındaki NATO üyesi olmayan ülkelere silah göndermeme” politikasını bozdu. Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in Ukrayna’ya 2 bin adete kadar M72 tanksavar silahı bağışlayacağı belirtildi. İsrail, Macaristan ve Bulgaristan, şu ana kadar Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini açıkladı.