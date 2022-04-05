Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220405/ukraynaya-hangi-ulke-ne-kadar-silah-yardimi-acikladi-1055333178.html
Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?
Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?
Rusya’nın Donbass operasyonu ile birlikte, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah tedarik etmeye yönelik hamleleri hız kazanmış görünüyor. Operasyon başından bu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:33+0300
2022-04-05T16:33+0300
multimedya
infografik
ukrayna
silah tedariki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055332535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d7b905fda2cfba7a3c96cec68cd1d88.png
Sadece 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor. Öyle ki, bu rakam operasyon başlangıcından itibaren 2 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere Ukrayna’ya hem silah hem de çeşitli askeri ekipmanlar ve yakıt yardımı da yapıyorlar. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez, "saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceğini" söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge olarak tanımlanması ve ‘sınırsız silah yardımı’ talepleri gelse de NATO yetkilileri defaatle, Ukrayna’ya asker ya da askeri uçak gönderilmeyeceğini vurguluyor. Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini söyledi. Ancak, Der Spiegel dergisi tarafından yapılan araştırma sonucunda, bu füzelerin "kullanılmak için güvenli olmayan" kategorisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Norveç, 1950’lerden beri yürürlükte olan ve “savaşta olan veya silahlı çatışma riski altındaki NATO üyesi olmayan ülkelere silah göndermeme” politikasını bozdu. Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in Ukrayna’ya 2 bin adete kadar M72 tanksavar silahı bağışlayacağı belirtildi. İsrail, Macaristan ve Bulgaristan, şu ana kadar Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini açıkladı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055332535_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_66ab596551ffa474e9d212af23697f6f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, ukrayna, silah tedariki, инфографика

Ukrayna’ya hangi ülke, ne kadar silah yardımı açıkladı?

16:33 05.04.2022
Abone olTelegram
Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya’nın Donbass operasyonu ile birlikte, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah tedarik etmeye yönelik hamleleri hız kazanmış görünüyor. Operasyon başından bu yana Ukrayna’ya hangi ülkenin ne kadar silah yardımı açıkladığına dair bilgiler Sputnik’in infografiğinde.
Sadece 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor. Öyle ki, bu rakam operasyon başlangıcından itibaren 2 milyar doları bulmuş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere Ukrayna’ya hem silah hem de çeşitli askeri ekipmanlar ve yakıt yardımı da yapıyorlar.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez, "saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceğini" söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından, Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge olarak tanımlanması ve ‘sınırsız silah yardımı’ talepleri gelse de NATO yetkilileri defaatle, Ukrayna’ya asker ya da askeri uçak gönderilmeyeceğini vurguluyor.
Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini söyledi. Ancak, Der Spiegel dergisi tarafından yapılan araştırma sonucunda, bu füzelerin "kullanılmak için güvenli olmayan" kategorisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Norveç, 1950’lerden beri yürürlükte olan ve “savaşta olan veya silahlı çatışma riski altındaki NATO üyesi olmayan ülkelere silah göndermeme” politikasını bozdu. Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in Ukrayna’ya 2 bin adete kadar M72 tanksavar silahı bağışlayacağı belirtildi. İsrail, Macaristan ve Bulgaristan, şu ana kadar Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала