https://tr.sputniknews.com/20220405/uyusturucu-ticareti-yaptigi-icin-tutuklanmisti-tutuklanmama-sebep-olanlardan-allah-razi-olsun-1055331010.html

Uyuşturucu ticareti yaptığı için tutuklanmıştı: 'Tutuklanmama sebep olanlardan Allah razı olsun'

Uyuşturucu ticareti yaptığı için tutuklanmıştı: 'Tutuklanmama sebep olanlardan Allah razı olsun'

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "Ben satıcı değil sadece içiciyim. Cezaevinde olmam sebebiyle uyuşturucu illetini... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T15:32+0300

2022-04-05T15:32+0300

2022-04-05T15:35+0300

kocaeli

türkiye

uyuşturucu ticareti

mahkeme

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarına alan jandarma ekipleri, Erdinç E. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar Uyuşturucu madde bulundu. Erdinç E., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Cezaevinde olmam sebebiyle uyuşturucu illetini bıraktım''Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanan Erdinç A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Erdinç A., şunları söyledi:Cumhuriyet savcısı, Erdinç E.'nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek, 10 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatın süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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kocaeli, uyuşturucu ticareti, mahkeme