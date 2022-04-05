https://tr.sputniknews.com/20220405/yerel-hayvan-koruma-gorevlisi-adalar-istanbulda-tibbi-urun-iznine-sahip-olmayan-tek-belediyedir-1055327952.html

Yerel hayvan koruma görevlisi: Adalar, İstanbul’da tıbbi ürün iznine sahip olmayan tek belediyedir

Yerel hayvan koruma görevlisi: Adalar, İstanbul’da tıbbi ürün iznine sahip olmayan tek belediyedir

Yerel hayvan koruma görevlisi İrem Berksoy, Adalar Belediyesi veterinerlik faaliyetleri konusunda “Aralık 2019’da veterinerlerin elektronik ilaç takip zorunlu... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T14:37+0300

2022-04-05T14:37+0300

2022-04-05T14:37+0300

seyir hali

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ilaç

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adalar belediyesi

savcılık

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Yerel hayvan koruma görevlisi: Adalar, İstanbul’da tıbbi ürün iznine sahip olmayan tek belediyedir 05.04.2022 SEYİR HALİ

Büyükada’da hayvanseverler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü Adalar Belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi. Yerel hayvan koruma görevlisi İrem Berksoy, Adalar Belediyesi’nde veterinerlik alanında gördükleri sorunları, taleplerini ve eylemlerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında paylaştı.Berksoy, eylemlerini ve Adalar Belediyesi’ndeki veterinerlik faaliyetlerini “Adalar Belediyesi’nde ayrı bir veteriner işleri müdürlüğü yok, veteriner işleri, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı. Veterinerlik personelinin idari denetim yetkisi onların amiri statüsündeki Fen İşleri Müdürü, Başkan ve Başkan Yardımcısı’ndadır. 4 Nisan 2022’de veterinerlik hizmetini sürekli şekilde aksatan Adalar Belediyesi önünde bir basın açıklamamız oldu. Ardından taleplerimizi içeren dövizlerimizle belediye meclis toplantısına katıldık. İki buçuk senedir dile getirdiğimiz sorunları Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir kere daha tekrar ettik. Adalar Belediyesi mesleki yeterlilikleri uzun süredir sorgulanan bir kadroyla veterinerlik hizmetini sunmakta, buna veterinerlerden memur kadrosunda olanın görev yerinde hemen hiçbir zaman bulunmaması, kliniğin gayri hijyenik ortamı ve ilaçların muhafazası da eklenmektedir. En son Aralık 2019’da bu ortam ve veterinerlerin elektronik ilaç takip zorunlu sistemine kayıt olmamış olması nedeniyle belediyenin tıbbi ürün temin izni iptal edildi. İlaç takip sistemine ve e-reçete sistemine veterinerlerin dahil olmaması nedeniyle belediyeye 12 bin para cezası kesildi” diye aktardı.‘Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk’Belediyenin iç denetim mekanizmalarının veterinerlik faaliyetlerinde işlemediğini iddia eden Berksoy, hizmet almak isteyenlerden para talep edildiğini “O günden bu güne tam iki buçuk sene geçmesine rağmen aykırılıklar düzeltilmedi. Adalar, İstanbul’un 39 ilçesi arasında tıbbi ürün iznine sahip olmayan tek belediyedir. Diğer yandan sahipli ya da sahipsiz hayvanlar için veterinerlik hizmeti almak isteyenlerden paralar talep edilmekte, makbuzsuz ve kayıtsız şekilde tahsil edilmekte, durumu şikayet edenlerin belediyeden veterinerlik hizmeti alması yasaklanmakta, belediye yönetimi iç denetim ve müeyyide mekanizmalarını işletmemektedir. Bunlar Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu idaresinin güvenirliliğine karşı suç teşkil eden fiiller, bu nedenle yönetimle defalarca ve saatlerce süren sonuçsuz toplantılar ardından savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Dolayısıyla Adalar İlçesinde ücretsiz ulaşım hakkımızı engelleyen ve insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden sorunlar ancak farklı bir yönetim anlayışının hakim olmasıyla mümkündür” diye söyledi.‘Belediye yönetimini de suç fiillerine göz yummamaya çağırıyoruz’Berksoy, belediye barınaklarında yaşanan sorunları ve yetkili kişinin istifası taleplerini “Adalar Belediyesi’nin barınağındaki 116 köpek ile ilgilenmemesi, zorunlu olduğu halde sorumlu veteriner atamaması, köpeklerimizi çiplememesi, kaydetmemesi, aşılarını ve bakımlarını yapmaması, 116 canın tüm yükünün gönüllüler üzerinde olması sorunlarımız var. Büyük ve yabani köpeklerin gerektiğinde bir yerden bir başka yere transferi ve adalardaki veterinerlik hizmeti alınamayan acil durumlarda anakaraya transferi de birer ihtiyaçtır. Hayvan, insan ve çevre sağlığı için asgari hizmetlerin sunulması için mücadele ediyoruz. Bu meclis toplantısında ilginç bir görüşme oldu. Bazı arkadaşlarımızın elinde “Mustafa Ün istifa” dövizleri yer alıyordu. Başkanımız bunun linç kültürünün bir uzantısı olduğunu söyledi ama biz siyasi görüşü, etnik kökeni, dini inancı, cinsel yönelimi nedeniyle değil suç işlediği için istifaya davet ediyoruz. Belediye yönetimini de suç fiillerine göz yummamaya çağırıyoruz” diye belirtti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, sokak hayvanları, veteriner, ilaç, barınak, adalar belediyesi, savcılık, аудио