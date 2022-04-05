Türkiye
SON DAKİKA| Putin: Batılı ülkeler ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220405/zamlari-gormezden-gelemeyiz-diyen-mhpli-mustafa-baki-ersoy-disiplin-kuruluna-sevk-edildi-1055332575.html
'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:13+0300
2022-04-05T16:20+0300
milliyetçi hareket partisi (mhp)
politika
disiplin
disiplin kurulu
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102119/70/1021197030_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6ce173c99ef3221ad3547c4866533dff.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Ne demişti?Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102119/70/1021197030_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_ab699c583a91c16a1ac9921feeb78ad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milliyetçi hareket partisi (mhp), disiplin, disiplin kurulu, zam

'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

16:13 05.04.2022 (güncellendi: 16:20 05.04.2022)
© AAMHP Genel Merkezi
MHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ne demişti?

Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
''Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала