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'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:13+0300
2022-04-05T16:13+0300
2022-04-05T16:20+0300
milliyetçi hareket partisi (mhp)
politika
disiplin
disiplin kurulu
zam
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Ne demişti?Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
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milliyetçi hareket partisi (mhp), disiplin, disiplin kurulu, zam
'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi
16:13 05.04.2022 (güncellendi: 16:20 05.04.2022) Abone ol
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Ne demişti?
Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:
''Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''