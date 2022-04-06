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Twitter, ‘Düzenleme’ seçeneği üzerinde çalışıyor: ‘Şaka yapmıyorduk’
Twitter, ‘Düzenleme’ seçeneği üzerinde çalışıyor: ‘Şaka yapmıyorduk’
Sosyal paylaşım ve mikroblog sitesi Twitter, geçen yıldan beri ' düzenleme' özelliği üzerinde çalıştıklarını belirterek, gelecek aylarda 'Mavi aboneleriyle'... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T01:24+0300
2022-04-06T01:38+0300
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düzenleme
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Son zamanlarda SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’un anketiyle tekrar gündeme gelen Tweet düzenleme seçeneği gerçek oluyor.Twitter İletişim ekibi tarafından yayınlanan bir demoda, Twitter uygulamasında, detaylar tuşunu tıklanınca, diğer seçeneklerin yanında, 'tweet'i düzenle' seçeneği de görülüyor.Düzenleme tuşunun nasıl çalışacağı, Tweet'lerin ne kadar süreyle düzenlenebileceği, Tweet'in geçmişiyle ilgili bilgi olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.Twitter'in bu konuda daha sonra bilgi paylaşacağı belirtildi.Twitter İletişim ekibi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, şu ifadelere yer verdi:Ekip, ayrıca 1 Nisan’da yapılan ve birçok kişi tarafından ‘1 Nisan şakası’ olarak algılanan ‘düzenle tuşu üzerinde’ çalışıyoruz’ paylaşımını alıntılayarak, “Not: Şaka yapmıyorduk” ifadeleri kullanıldı.
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mikro, twitter , sosyal medya, düzenleme, elon musk

Twitter, ‘Düzenleme’ seçeneği üzerinde çalışıyor: ‘Şaka yapmıyorduk’

01:24 06.04.2022 (güncellendi: 01:38 06.04.2022)
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Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© İHA
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Sosyal paylaşım ve mikroblog sitesi Twitter, geçen yıldan beri ' düzenleme' özelliği üzerinde çalıştıklarını belirterek, gelecek aylarda 'Mavi aboneleriyle' test edilmeye başlanacağını duyurdu.
Son zamanlarda SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’un anketiyle tekrar gündeme gelen Tweet düzenleme seçeneği gerçek oluyor.
Twitter İletişim ekibi tarafından yayınlanan bir demoda, Twitter uygulamasında, detaylar tuşunu tıklanınca, diğer seçeneklerin yanında, 'tweet'i düzenle' seçeneği de görülüyor.
Düzenleme tuşunun nasıl çalışacağı, Tweet'lerin ne kadar süreyle düzenlenebileceği, Tweet'in geçmişiyle ilgili bilgi olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
Twitter'in bu konuda daha sonra bilgi paylaşacağı belirtildi.
Twitter İletişim ekibi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi herkes soruyor... Evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz! Hayır, bu fikri bir anketten almadık. Önümüzdeki aylarda, neyin çalıştığı neyin çalışmadığı ve neyin mümkün olduğunu görmek için Twitter Mavi laboratuvarı için testi başlatıyoruz.”

Ekip, ayrıca 1 Nisan’da yapılan ve birçok kişi tarafından ‘1 Nisan şakası’ olarak algılanan ‘düzenle tuşu üzerinde’ çalışıyoruz’ paylaşımını alıntılayarak, “Not: Şaka yapmıyorduk” ifadeleri kullanıldı.
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