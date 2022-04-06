https://tr.sputniknews.com/20220406/86-testte-negatife-dondu-karantina-sureci-16-ay-sonunda-bitti-1055347156.html

86. testte negatife döndü: Karantina süreci 16 ay sonunda bitti

86. testte negatife döndü: Karantina süreci 16 ay sonunda bitti

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı Kovid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86'ncı testle... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T07:39+0300

2022-04-06T07:39+0300

2022-04-06T07:39+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs testi

pcr

lösemi

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470 günde yaptırdığı 85 testte pozitif çıkarak bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı. Sabah'a konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan 1 kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık, kızı Azra da 3 yaşında. Kızım Elif'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne, Azra ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim" dedi.Kovid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi sağlığıma kavuştum. Devletimizden Allah razı olsun. Su arıtma cihazı satan bir şirkette çalışıyorum. Karantinada olduğum süreçte SGK'lı olduğum için maaşımı aldım. Devletimiz mağdur etmedi" diye konuştu.

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koronavirüs, koronavirüs testi, pcr, lösemi