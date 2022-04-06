https://tr.sputniknews.com/20220406/abd-disisleri-bakanligindan-kongreye-mektup-turkiyeye-f-16-satisi-cikarlarimizla-uyumlu--1055369428.html

ABD Dışişleri'nden Kongre'ye mektup: Türkiye'ye F-16 satışı ulusal güvenlik çıkarlarımızla uyumlu

ABD Dışişleri'nden Kongre'ye mektup: Türkiye'ye F-16 satışı ulusal güvenlik çıkarlarımızla uyumlu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye gönderdiği mektupta, Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T21:18+0300

2022-04-06T21:18+0300

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Reuters'in aktardığı habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edecek" ifadelerine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu'nun imzasıyla 17 Mart tarihli mektupta, Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkileri kabul edilirken, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'yla olan savunma ilişkileri 'bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı' olarak nitelendirildi. Mektupta, satış için herhangi bir güvence veya zaman belirtilrmese de Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Washington'un uyguladığı cezai eylemlerinin "ödenen önemli bir bedel" olduğunu vurgulandı. "Yine de yönetim, ABD'nin Türkiye'yle savunma ticareti bağlarınca desteklenen ekonomik ve ticari çıkarların ve ABD ulusal güvenliğinin yanı sıra, etkili ve uzun vadeli NATO ittifak birliği ve kabiliyeti çıkarlarının olduğuna inanmaktadır" denilen mektupta, "Önerilen satış Kongre'den bir bildirim gerektirecektir" ifadeleri kullanıldı.Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Ancak Washington, satışın standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini belirterek, satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçınmıştı.

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