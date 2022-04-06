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Akademisyen Aylin Sözer cinayeti: Sanık suçlamaları kabul etmedi
Akademisyen Aylin Sözer cinayeti: Sanık suçlamaları kabul etmedi
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer’in boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız üzerine... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T14:42+0300
2022-04-06T14:42+0300
yaşam
aylin sözer
cinayet
kemal ayyıldız
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Akademisyen Aylin Sözer'in, İstanbul Maltepe'deki evinde vahşice öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Aylin Sözer’in komşusu D.K. duruşmada tanık olarak dinlendi.Olay günü sanık Ayyıldız’ı evinin önünde gördüğünü, Ayyıldız’ın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini söyledi. Bir süre sonra Sözer’in evinden çığlık sesi duyduğunu kaydeden tanık D.K. bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini kaydetti.Sözer’in evinden kara dumanlar çıktığını kaydeden D.K. akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu belirtti.Sanık, kendi avukatının azledilmesini istediSöz verilen tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, tanığın ifadelerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek "Benim Aylin Sözer’i öldürme gibi bir kastım, amacım olmadı. Benden önce vefat etmişti. Benim eve giriş saatimle, ölüm saati farklı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatım orada oturuyor, alacağı paranın derdine düşüyor. Ben avukatımın azledilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.Suçlamaları kabul etmediSuçlamayı kabul etmediğini yineleyen sanık Ayyıldız, delillerin araştırılmadığını, cezaevinde elinin kolunun bağlı olduğunu öne sürerek "Delilleri araştırın. Ben buradan bir şey elde edemeyeceğim, sadece doğruyu istiyorum. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.Kapının önüne kurduğu barikatı yakarak polislere direndiğini kabul eden sanık Ayyıldız, bu eylemi çocuklarının hayatı için yaptığını öne sürerek "Ben ceza almaktan korkmuyorum. Ama benim hayatımla birlikte diğer hayatları da söndürmeyin" diye konuştu.Sanık avukatı müvekkilinin beyanlarının ardından sanığın savunamayacağından duruşma salonundan ayrılmak istedi.Tutukluluk haline devam kararıAvukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayyıldız’a zorunlu müdafi tayinine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Aylin Sözer’in (48) 26 Kasım 2020’de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldız’ın (32) Sözer’in boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor.İddianamede sanık Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanık Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/aylin-sozer-cinayetinde-kemal-ayyildiz-hakkinda-acilan-ikinci-davada-karar-cikti-1053337138.html
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aylin sözer, cinayet, kemal ayyıldız

Akademisyen Aylin Sözer cinayeti: Sanık suçlamaları kabul etmedi

14:42 06.04.2022
© AAAylin Sözer'in katili
Aylin Sözer'in katili - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer’in boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız üzerine atılı suçlamayı kabul kabul etmedi. Ayyıldız, "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.
Akademisyen Aylin Sözer'in, İstanbul Maltepe'deki evinde vahşice öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Aylin Sözer’in komşusu D.K. duruşmada tanık olarak dinlendi.
Olay günü sanık Ayyıldız’ı evinin önünde gördüğünü, Ayyıldız’ın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini söyledi. Bir süre sonra Sözer’in evinden çığlık sesi duyduğunu kaydeden tanık D.K. bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini kaydetti.
Sözer’in evinden kara dumanlar çıktığını kaydeden D.K. akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu belirtti.

Sanık, kendi avukatının azledilmesini istedi

Söz verilen tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, tanığın ifadelerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek "Benim Aylin Sözer’i öldürme gibi bir kastım, amacım olmadı. Benden önce vefat etmişti. Benim eve giriş saatimle, ölüm saati farklı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatım orada oturuyor, alacağı paranın derdine düşüyor. Ben avukatımın azledilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kemal Ayyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Aylin Sözer cinayeti: Kemal Ayyıldız hakkında açılan ikinci davada karar çıktı
1 Şubat, 10:51

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamayı kabul etmediğini yineleyen sanık Ayyıldız, delillerin araştırılmadığını, cezaevinde elinin kolunun bağlı olduğunu öne sürerek "Delilleri araştırın. Ben buradan bir şey elde edemeyeceğim, sadece doğruyu istiyorum. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.

Kapının önüne kurduğu barikatı yakarak polislere direndiğini kabul eden sanık Ayyıldız, bu eylemi çocuklarının hayatı için yaptığını öne sürerek "Ben ceza almaktan korkmuyorum. Ama benim hayatımla birlikte diğer hayatları da söndürmeyin" diye konuştu.

Sanık avukatı müvekkilinin beyanlarının ardından sanığın savunamayacağından duruşma salonundan ayrılmak istedi.

Tutukluluk haline devam kararı

Avukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayyıldız’a zorunlu müdafi tayinine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Aylin Sözer’in (48) 26 Kasım 2020’de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldız’ın (32) Sözer’in boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor.

İddianamede sanık Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanık Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
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