Akşener: Enflasyon konusunda Batı ile kıyas yapanlar, hak ve hürriyetler konusunda hiç topa girmiyor

İflas eden, önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da, Nebati Bakan’ın “affını isteme” vakti gelip çatmıştır. Bu vesileyle; siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza, yeni hayatında, şimdiden başarılar diliyorum. İflas eden, önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da, Nebati Bakan’ın “affını isteme” vakti gelip çatmıştır. Bu vesileyle; siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza, yeni hayatında, şimdiden başarılar diliyorum.

Sayın Erdoğan’ın, 1 Nisan şakası tadında, bir açıklamasına şahit olduk. Çiftçilerle olan buluşmasında, diyetisyen Sayın Erdoğan’ı dinlemiştik. Manda yoğurdu, medine hurması ve kestane balının şifalarını öğrenmiştik. Gençlerle olan buluşmasında ise, kendisi karşımıza, yaşam koçu kimliğiyle çıktı. Gençlere, hayata dair, hikmet dolu, derin mi derin, tavsiyelerde bulundu. Sayın Erdoğan’ın, 1 Nisan şakası tadında, bir açıklamasına şahit olduk. Çiftçilerle olan buluşmasında, diyetisyen Sayın Erdoğan’ı dinlemiştik. Manda yoğurdu, medine hurması ve kestane balının şifalarını öğrenmiştik. Gençlerle olan buluşmasında ise, kendisi karşımıza, yaşam koçu kimliğiyle çıktı. Gençlere, hayata dair, hikmet dolu, derin mi derin, tavsiyelerde bulundu.

Gençlerimiz, toplu ulaşım fiyatlarından dolayı, yaşadıkları şehirde bile, gezemezken söyledi. Bunu; İstanbul’da okuyan bir genç, 450 liralık bilet parasını, karşılayamadığı için, Sivas’taki ailesini, görmeye gidemezken söyledi. Bunu; yurtdışı harç bedeli, 150 lirayken, 10 yıllık pasaport, 1478 lira, dolar, 14,69 lira, euro da, 16,21 lirayken söyledi. Bir insan, ülkesinin gerçeklerinden, bu kadar uzak olabilir mi? Gerçekten ibretlik. Gençlerimiz, toplu ulaşım fiyatlarından dolayı, yaşadıkları şehirde bile, gezemezken söyledi. Bunu; İstanbul’da okuyan bir genç, 450 liralık bilet parasını, karşılayamadığı için, Sivas’taki ailesini, görmeye gidemezken söyledi. Bunu; yurtdışı harç bedeli, 150 lirayken, 10 yıllık pasaport, 1478 lira, dolar, 14,69 lira, euro da, 16,21 lirayken söyledi. Bir insan, ülkesinin gerçeklerinden, bu kadar uzak olabilir mi? Gerçekten ibretlik.

Bugün 6 Nisan. Yani Anadolu Ajansı’nın, 102’inci kuruluş yıl dönümü. Buradan, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı’mızın kurucuları, Halide Edip ve Yunus Nadi’yi rahmetle anıyor, ajansta emeği geçen ve kalemleri satılık olmayan, tüm gazeteci kardeşlerimi, saygıyla selamlıyorum. Maalesef bugün, bu güzel günü, içimiz buruk bir şekilde kutluyoruz. Neden mi? Çünkü, muhteşem bir hikâyeyle kurulan Anadolu Ajansı’nın, bugün gelmiş olduğu noktaya üzülüyoruz. Bugün 6 Nisan. Yani Anadolu Ajansı’nın, 102’inci kuruluş yıl dönümü. Buradan, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı’mızın kurucuları, Halide Edip ve Yunus Nadi’yi rahmetle anıyor, ajansta emeği geçen ve kalemleri satılık olmayan, tüm gazeteci kardeşlerimi, saygıyla selamlıyorum. Maalesef bugün, bu güzel günü, içimiz buruk bir şekilde kutluyoruz. Neden mi? Çünkü, muhteşem bir hikâyeyle kurulan Anadolu Ajansı’nın, bugün gelmiş olduğu noktaya üzülüyoruz.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün, 2021 yılı basın özgürlüğü listesinde; 180 ülke arasında, 153’üncü sırada yer alıyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün, 2021 yılı basın özgürlüğü listesinde; 180 ülke arasında, 153’üncü sırada yer alıyoruz.