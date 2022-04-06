Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220406/aleyna-tilkinin-evine-zorla-girmeye-calisan-sahsa-4-yila-kadar-hapis-istemi-1055351111.html
Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsa 4 yıla kadar hapis istemi
Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsa 4 yıla kadar hapis istemi
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:37+0300
2022-04-06T11:37+0300
türkiye
aleyna tilki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102759/47/1027594717_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_5faafc9b26fed7abdac7adceaf155fe2.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı. Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.UZLAŞMA OLMADISoruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.ADRESİ İNTERNETTE BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİŞüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102759/47/1027594717_30:0:1054:768_1920x0_80_0_0_e4758271dc4688ef6286065c71434595.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleyna tilki

Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsa 4 yıla kadar hapis istemi

11:37 06.04.2022
© Fotoğraf : DHAAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone olTelegram
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı. Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.
UZLAŞMA OLMADI
Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.
ADRESİ İNTERNETTE BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.
Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала