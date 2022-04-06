https://tr.sputniknews.com/20220406/aleyna-tilkinin-evine-zorla-girmeye-calisan-sahsa-4-yila-kadar-hapis-istemi-1055351111.html

Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsa 4 yıla kadar hapis istemi

Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsa 4 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T11:37+0300

2022-04-06T11:37+0300

2022-04-06T11:37+0300

türkiye

aleyna tilki

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı. Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.UZLAŞMA OLMADISoruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.ADRESİ İNTERNETTE BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİŞüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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aleyna tilki