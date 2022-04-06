https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-kovid-19-salgininda-karantina-zorunlulugunu-kaldiracak-karar-iptal-edildi-1055361741.html
Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi
Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs’tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T16:11+0300
2022-04-06T16:11+0300
2022-04-06T16:12+0300
koronavirüs
kovid-19
almanya
salgın
karantina
zorunluluk
kısıtlama
iptal
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin 'gönüllülük esasına dayanacağı' yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.Salgının bitmediğine, Almanya’da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını', Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını' belirtmişti.
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kovid-19, almanya, salgın, karantina, zorunluluk, kısıtlama, iptal
Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi
16:11 06.04.2022 (güncellendi: 16:12 06.04.2022) Abone ol
Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs’tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin 'gönüllülük esasına dayanacağı' yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.
Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.
Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.
Salgının bitmediğine, Almanya’da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.
Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.
Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını', Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.
Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.
Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.
Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını' belirtmişti.