Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-kovid-19-salgininda-karantina-zorunlulugunu-kaldiracak-karar-iptal-edildi-1055361741.html
Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi
Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs’tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T16:11+0300
2022-04-06T16:12+0300
koronavirüs
kovid-19
almanya
salgın
karantina
zorunluluk
kısıtlama
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039368_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bc1d5769f36c89ed1d6e8c776b8ba13c.jpg
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin 'gönüllülük esasına dayanacağı' yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.Salgının bitmediğine, Almanya’da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını', Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını' belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kovid-19un-yeni-varyanti-omicron-xe-ingiltere-ve-taylandda-goruldu--1055296555.html
https://tr.sputniknews.com/20220405/sanghaydaki-kapanmaya-neden-olan-omicron-varyantinin-yeni-alt-turu-atalarina-hic-benzemiyor-1055329503.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039368_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c866d87a71913e3a68616dee0cbba155.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kovid-19, almanya, salgın, karantina, zorunluluk, kısıtlama, iptal

Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi

16:11 06.04.2022 (güncellendi: 16:12 06.04.2022)
© İHAAlmanya'da kovid-19
Almanya'da kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs’tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin 'gönüllülük esasına dayanacağı' yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.
Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.
Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.
Salgının bitmediğine, Almanya’da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.
Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.
İngiltere - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
KORONAVİRÜS
Kovid-19'un yeni varyantı 'Omicron XE', İngiltere ve Tayland'da görüldü
4 Nisan, 12:30
Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını', Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.
Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.
Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.
Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını' belirtmişti.
Çin'in Şanghay kentinin Kovid dalgası nedeniyle kapanmaya giden bölümünün etrafına çekilen bariyerlerin gerisinde kalan bir satıcıdan diğer taraftan scooter ile geçen müşteri QR kod okutarak alışveriş yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
KORONAVİRÜS
Şanghay'daki kapanmaya neden olan Omicron varyantının yeni alt türü, atalarına hiç benzemiyor
Dün, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала