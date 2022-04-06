https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-kovid-19-salgininda-karantina-zorunlulugunu-kaldiracak-karar-iptal-edildi-1055361741.html

Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi

Almanya’da karantina zorunluluğunu kaldıracak olan karar iptal edildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs’tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T16:11+0300

2022-04-06T16:11+0300

2022-04-06T16:12+0300

koronavirüs

kovid-19

almanya

salgın

karantina

zorunluluk

kısıtlama

iptal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039368_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bc1d5769f36c89ed1d6e8c776b8ba13c.jpg

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin 'gönüllülük esasına dayanacağı' yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.Salgının bitmediğine, Almanya’da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını', Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin 'büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını' belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220404/kovid-19un-yeni-varyanti-omicron-xe-ingiltere-ve-taylandda-goruldu--1055296555.html

https://tr.sputniknews.com/20220405/sanghaydaki-kapanmaya-neden-olan-omicron-varyantinin-yeni-alt-turu-atalarina-hic-benzemiyor-1055329503.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kovid-19, almanya, salgın, karantina, zorunluluk, kısıtlama, iptal