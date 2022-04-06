https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-magazalar-ukraynadaki-operasyon-nedeniyle-fiyatlari-yukseltiyor-1055365050.html
'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'
'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'
Alman medyası Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinin fiyat artışına... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T18:07+0300
2022-04-06T18:07+0300
2022-04-06T18:09+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna krizi
perakende
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Alman medyası, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu ve bunu takip eden yaptırımlar nedeniyle Almanya’nın en büyük perakende zincirleri Aldi, Rewe, Lidl ve Edeka’nın gıda fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını belirtti.Focus.de’nin haberinde, “Paskalya öncesi fiyatlar yine yükselebilir. Neden? Mevcut arz, yüksek talebi karşılayamıyor” ifadesine yer verildi.Özellikle tere yağı fiyatlarının yükselmesi beklenirken peynir, salam, reçel ve çikolata fiyatlarının da artabileceği tahmin ediliyor.Haberde, Alman vatandaşlara indirim broşürlerine bakmaları ve alışverişlerini ileriye dönük yapmaları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, “malları biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın” uyarısı da yapılıyor.
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ukrayna krizi, almanya, perakende
'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'
18:07 06.04.2022 (güncellendi: 18:09 06.04.2022) Abone ol
Alman medyası Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinin fiyat artışına gideceğini yazdı. Alman vatandaşlara medyada "biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın" uyarısı da yapılıyor.
Alman medyası, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu ve bunu takip eden yaptırımlar nedeniyle Almanya’nın en büyük perakende zincirleri Aldi, Rewe, Lidl ve Edeka’nın gıda fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Focus.de
’nin haberinde, “Paskalya öncesi fiyatlar yine yükselebilir. Neden? Mevcut arz, yüksek talebi karşılayamıyor”
ifadesine yer verildi.
Özellikle tere yağı fiyatlarının yükselmesi beklenirken peynir, salam, reçel ve çikolata fiyatlarının da artabileceği tahmin ediliyor.
Haberde, Alman vatandaşlara indirim broşürlerine bakmaları ve alışverişlerini ileriye dönük yapmaları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, “malları biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın” uyarısı da yapılıyor.