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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-magazalar-ukraynadaki-operasyon-nedeniyle-fiyatlari-yukseltiyor-1055365050.html
'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'
'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'
Alman medyası Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinin fiyat artışına... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T18:07+0300
2022-04-06T18:09+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna krizi
perakende
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Alman medyası, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu ve bunu takip eden yaptırımlar nedeniyle Almanya’nın en büyük perakende zincirleri Aldi, Rewe, Lidl ve Edeka’nın gıda fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını belirtti.Focus.de’nin haberinde, “Paskalya öncesi fiyatlar yine yükselebilir. Neden? Mevcut arz, yüksek talebi karşılayamıyor” ifadesine yer verildi.Özellikle tere yağı fiyatlarının yükselmesi beklenirken peynir, salam, reçel ve çikolata fiyatlarının da artabileceği tahmin ediliyor.Haberde, Alman vatandaşlara indirim broşürlerine bakmaları ve alışverişlerini ileriye dönük yapmaları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, “malları biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın” uyarısı da yapılıyor.
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ukrayna krizi, almanya, perakende

'Almanya’da mağazalar Ukrayna’daki operasyon nedeniyle fiyatları yükseltiyor'

18:07 06.04.2022 (güncellendi: 18:09 06.04.2022)
© REUTERS / ANDREW BOYERSAldi
Aldi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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Alman medyası Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar sonrası Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinin fiyat artışına gideceğini yazdı. Alman vatandaşlara medyada "biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın" uyarısı da yapılıyor.
Alman medyası, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu ve bunu takip eden yaptırımlar nedeniyle Almanya’nın en büyük perakende zincirleri Aldi, Rewe, Lidl ve Edeka’nın gıda fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Focus.de’nin haberinde, “Paskalya öncesi fiyatlar yine yükselebilir. Neden? Mevcut arz, yüksek talebi karşılayamıyor” ifadesine yer verildi.
Özellikle tere yağı fiyatlarının yükselmesi beklenirken peynir, salam, reçel ve çikolata fiyatlarının da artabileceği tahmin ediliyor.
Haberde, Alman vatandaşlara indirim broşürlerine bakmaları ve alışverişlerini ileriye dönük yapmaları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, “malları biriktirmeyin, bir ay içinde tüketebilecek şekilde dikkatlice satın alın” uyarısı da yapılıyor.
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