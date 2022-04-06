https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-neo-nazi-orgutlerin-yapilanmasina-nester-vuran-operasyon-duzenlendi-1055367498.html
Almanya çapında neo-Nazi örgütlerin yapılanmasına neşter vuran operasyon düzenlendi
Almanya çapında neo-Nazi örgütlerin yapılanmasına neşter vuran operasyon düzenlendi
Almanya'da 16 eyaletin 11'inde 800'den fazla polisin katıldığı operasyonla 50 zanlının evlerine baskın düzenlendi, 4 zanlı gözaltına alındı. Bazısı eli kanlı 5... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T20:04+0300
2022-04-06T20:04+0300
2022-04-06T20:33+0300
dünya
almanya
aşırı sağcı
neo-nazi
polis baskını
polis
operasyon
zanlı
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104200/67/1042006731_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_d2b9af5fa018909581e9eb2d011e2bc3.jpg
Bir yandan Alman hükümeti Rusya'nın harekatının hedef aldığı Ukrayna'daki neo-Nazilere silahlar, yabancı savaşçılar, medya dahil her türlü desteği sağlarken, diğer yandan Almanya çapında neo-Nazi hücrelere polis baskınları düzenlendi. Der Spiegel'in 'yakın geçmişte militan neo-Nazi sahnesine indirilen en büyük darbe' diye nitelediği baskınlarda Leon R., Maximilian A., Eric K. ve Bastian A. isimli 4 zanlı dan ilk üçü Eisenach, sonuncusu Rotenburg kentinde gözaltına alındı.Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre 800'den fazla polisin katıldığı şafak baskınlarında 11 eyalette (Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland, Baden-Württemberg) 50 zanlının evleri hedef alındı. Gözaltına alınan 4 erkeğin bir aşırılıkçı sağcı suç örgütünün üyeleri olmakla ve çok sayıda kişiye ağır fiziksel zarar vermek dahil bir dizi suçla itham edildiği belirtildi.Der Spiegel, peşine düşülenler arasında Alman ordusunda görev yapan bir astsubayın da bulunduğunu yazdı.Federal savcılık açıklamasına göre zanlılar, aşırı sağcı dövüş sanatları kulübü 'Knockout 51' üyesi. Almanya çapında aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı bulunan ve kendi kontrolünde bir Nazi bölgesi oluşturmaya çalışan Knockout 51'in üyelerinin solculara ve polise karşı şiddet eylemleri düzenlediği, asayiş sağlama adı altında mahallelerde devriye gezerek yaralama suçlarına karıştıkları aktarıldı. Zanlıların spor faaliyeti kisvesi altında milliyetçi eğilimli gençleri etkileyip aşırı sağcı fikirlerle beyinlerini yıkadığı ve sokak çatışmaları için eğittiği kaydedildi. Kulüp üyeleri şiddet olaylarını kışkırtmak için koronavirüs pandemisi kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolara da katıldı.Operasyonun Knockout 51 eğitimlerine evsahipliği yaptığı gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Demokratik Parti'nin (NPD) Thüringen eyalet merkezini, 2020'de yasaklanan, ama yasağı ihlal ederek faaliyetlerini sürdüren Combat 18 isimli aşırı sağcı grubu, ABD'de 2015'te beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarma amacıyla kurulan ve ve 5 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı militan örgütün Almanya kolu olan Atom Silahları (Atomwaffen) Almanya Bölüğü ve Sonderkommando 14/18 isimli online propaganda grubunu hedef aldığı belirtildi. Almanya iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang, operasyonu, 'şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplara karşı önemli bir darbe ve güvenlik güçlerinin başarısı' olarak değerlendirdi.Operasyonun, neo-Nazi terör ağını oluşturan farklı aşırı sağcı yapılanmalara yönelik son birkaç yıldır gizli yürütülen 5 ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı kaydedildi. Neo-Nazi şiddetine karşı etkisiz kalmakla eleştirilen Angela Merkel hükümetinin yerine aralıkta gelen Olaf Scholz hükümeti militan aşırı sağcılıkla kararlı mücadele sözü vermiş, ilk kadın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, birinci öncülüğünün en büyük tehdit diye nitelediği aşırı sağcı aşırılıkçılığın üstesinden gelmek olduğunu söylemişti.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104200/67/1042006731_71:0:1132:796_1920x0_80_0_0_e92cf2d76fbedb48b7f23f130232f7d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, aşırı sağcı, neo-nazi, polis baskını, polis, operasyon, zanlı, gözaltı
Almanya çapında neo-Nazi örgütlerin yapılanmasına neşter vuran operasyon düzenlendi
20:04 06.04.2022 (güncellendi: 20:33 06.04.2022) Abone ol
Almanya'da 16 eyaletin 11'inde 800'den fazla polisin katıldığı operasyonla 50 zanlının evlerine baskın düzenlendi, 4 zanlı gözaltına alındı. Bazısı eli kanlı 5 örgütü hedef alan operasyonun son zamanlarda militan neo-Nazi sahnesine indirilen en büyük darbe olduğu belirtildi.
Bir yandan Alman hükümeti Rusya'nın harekatının hedef aldığı Ukrayna'daki neo-Nazilere silahlar, yabancı savaşçılar, medya dahil her türlü desteği sağlarken, diğer yandan Almanya çapında neo-Nazi hücrelere polis baskınları düzenlendi.
Der Spiegel'in 'yakın geçmişte militan neo-Nazi sahnesine indirilen en büyük darbe' diye nitelediği baskınlarda Leon R., Maximilian A., Eric K. ve Bastian A. isimli 4 zanlı dan ilk üçü Eisenach, sonuncusu Rotenburg kentinde gözaltına alındı.
Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre 800'den fazla polisin katıldığı şafak baskınlarında 11 eyalette (Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland, Baden-Württemberg) 50 zanlının evleri hedef alındı. Gözaltına alınan 4 erkeğin bir aşırılıkçı sağcı suç örgütünün üyeleri olmakla ve çok sayıda kişiye ağır fiziksel zarar vermek dahil bir dizi suçla itham edildiği belirtildi.
Der Spiegel, peşine düşülenler arasında Alman ordusunda görev yapan bir astsubayın da bulunduğunu yazdı.
Federal savcılık açıklamasına göre zanlılar, aşırı sağcı dövüş sanatları kulübü 'Knockout 51' üyesi.
Almanya çapında aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı bulunan ve kendi kontrolünde bir Nazi bölgesi oluşturmaya çalışan Knockout 51'in üyelerinin solculara ve polise karşı şiddet eylemleri düzenlediği, asayiş sağlama adı altında mahallelerde devriye gezerek yaralama suçlarına karıştıkları aktarıldı.
Zanlıların spor faaliyeti kisvesi altında milliyetçi eğilimli gençleri etkileyip aşırı sağcı fikirlerle beyinlerini yıkadığı ve sokak çatışmaları için eğittiği kaydedildi.
Kulüp üyeleri şiddet olaylarını kışkırtmak için koronavirüs pandemisi kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolara da katıldı.
Operasyonun Knockout 51 eğitimlerine evsahipliği yaptığı gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Demokratik Parti'nin (NPD) Thüringen eyalet merkezini, 2020'de yasaklanan, ama yasağı ihlal ederek faaliyetlerini sürdüren Combat 18 isimli aşırı sağcı grubu, ABD'de 2015'te beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarma amacıyla kurulan ve ve 5 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı militan örgütün Almanya kolu olan Atom Silahları (Atomwaffen) Almanya Bölüğü ve Sonderkommando 14/18 isimli online propaganda grubunu hedef aldığı belirtildi.
Almanya iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang, operasyonu, 'şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplara karşı önemli bir darbe ve güvenlik güçlerinin başarısı' olarak değerlendirdi.
Operasyonun, neo-Nazi terör ağını oluşturan farklı aşırı sağcı yapılanmalara yönelik son birkaç yıldır gizli yürütülen 5 ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı kaydedildi.
Neo-Nazi şiddetine karşı etkisiz kalmakla eleştirilen Angela Merkel hükümetinin yerine aralıkta gelen Olaf Scholz hükümeti militan aşırı sağcılıkla kararlı mücadele sözü vermiş, ilk kadın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, birinci öncülüğünün en büyük tehdit diye nitelediği aşırı sağcı aşırılıkçılığın üstesinden gelmek olduğunu söylemişti.