https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-neo-nazi-orgutlerin-yapilanmasina-nester-vuran-operasyon-duzenlendi-1055367498.html

Almanya çapında neo-Nazi örgütlerin yapılanmasına neşter vuran operasyon düzenlendi

Almanya çapında neo-Nazi örgütlerin yapılanmasına neşter vuran operasyon düzenlendi

Almanya'da 16 eyaletin 11'inde 800'den fazla polisin katıldığı operasyonla 50 zanlının evlerine baskın düzenlendi, 4 zanlı gözaltına alındı. Bazısı eli kanlı 5... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T20:04+0300

2022-04-06T20:04+0300

2022-04-06T20:33+0300

dünya

almanya

aşırı sağcı

neo-nazi

polis baskını

polis

operasyon

zanlı

gözaltı

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Bir yandan Alman hükümeti Rusya'nın harekatının hedef aldığı Ukrayna'daki neo-Nazilere silahlar, yabancı savaşçılar, medya dahil her türlü desteği sağlarken, diğer yandan Almanya çapında neo-Nazi hücrelere polis baskınları düzenlendi. Der Spiegel'in 'yakın geçmişte militan neo-Nazi sahnesine indirilen en büyük darbe' diye nitelediği baskınlarda Leon R., Maximilian A., Eric K. ve Bastian A. isimli 4 zanlı dan ilk üçü Eisenach, sonuncusu Rotenburg kentinde gözaltına alındı.Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre 800'den fazla polisin katıldığı şafak baskınlarında 11 eyalette (Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland, Baden-Württemberg) 50 zanlının evleri hedef alındı. Gözaltına alınan 4 erkeğin bir aşırılıkçı sağcı suç örgütünün üyeleri olmakla ve çok sayıda kişiye ağır fiziksel zarar vermek dahil bir dizi suçla itham edildiği belirtildi.Der Spiegel, peşine düşülenler arasında Alman ordusunda görev yapan bir astsubayın da bulunduğunu yazdı.Federal savcılık açıklamasına göre zanlılar, aşırı sağcı dövüş sanatları kulübü 'Knockout 51' üyesi. Almanya çapında aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı bulunan ve kendi kontrolünde bir Nazi bölgesi oluşturmaya çalışan Knockout 51'in üyelerinin solculara ve polise karşı şiddet eylemleri düzenlediği, asayiş sağlama adı altında mahallelerde devriye gezerek yaralama suçlarına karıştıkları aktarıldı. Zanlıların spor faaliyeti kisvesi altında milliyetçi eğilimli gençleri etkileyip aşırı sağcı fikirlerle beyinlerini yıkadığı ve sokak çatışmaları için eğittiği kaydedildi. Kulüp üyeleri şiddet olaylarını kışkırtmak için koronavirüs pandemisi kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolara da katıldı.Operasyonun Knockout 51 eğitimlerine evsahipliği yaptığı gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Demokratik Parti'nin (NPD) Thüringen eyalet merkezini, 2020'de yasaklanan, ama yasağı ihlal ederek faaliyetlerini sürdüren Combat 18 isimli aşırı sağcı grubu, ABD'de 2015'te beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarma amacıyla kurulan ve ve 5 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı militan örgütün Almanya kolu olan Atom Silahları (Atomwaffen) Almanya Bölüğü ve Sonderkommando 14/18 isimli online propaganda grubunu hedef aldığı belirtildi. Almanya iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang, operasyonu, 'şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplara karşı önemli bir darbe ve güvenlik güçlerinin başarısı' olarak değerlendirdi.Operasyonun, neo-Nazi terör ağını oluşturan farklı aşırı sağcı yapılanmalara yönelik son birkaç yıldır gizli yürütülen 5 ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı kaydedildi. Neo-Nazi şiddetine karşı etkisiz kalmakla eleştirilen Angela Merkel hükümetinin yerine aralıkta gelen Olaf Scholz hükümeti militan aşırı sağcılıkla kararlı mücadele sözü vermiş, ilk kadın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, birinci öncülüğünün en büyük tehdit diye nitelediği aşırı sağcı aşırılıkçılığın üstesinden gelmek olduğunu söylemişti.

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almanya, aşırı sağcı, neo-nazi, polis baskını, polis, operasyon, zanlı, gözaltı