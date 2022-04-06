https://tr.sputniknews.com/20220406/annesini-ve-psikolojik-tedavi-goren-abisini-oldurup-sonra-intihar-etti--1055343915.html
Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti
Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti
Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T00:41+0300
2022-04-06T00:41+0300
2022-04-06T00:45+0300
türkiye
aksaray
intihar
öldürme
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Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için, inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelip annesiyle kalan 28 yaşındaki Murat Kaplan, 69 yaşındaki Hatice Kaplan ve 35 yaşındaki Selahattin Kaplan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle intihar etti. Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. 2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
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aksaray, intihar, öldürme
Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti
00:41 06.04.2022 (güncellendi: 00:45 06.04.2022) Abone ol
Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti. Abi Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi.
Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için, inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelip annesiyle kalan 28 yaşındaki Murat Kaplan, 69 yaşındaki Hatice Kaplan ve 35 yaşındaki Selahattin Kaplan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle intihar etti.
Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.