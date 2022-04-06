Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220406/annesini-ve-psikolojik-tedavi-goren-abisini-oldurup-sonra-intihar-etti--1055343915.html
Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti
Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti
Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T00:41+0300
2022-04-06T00:45+0300
türkiye
aksaray
intihar
öldürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054754038_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b93c9643bcad0fbc20f9e1c0e36f192b.jpg
Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için, inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelip annesiyle kalan 28 yaşındaki Murat Kaplan, 69 yaşındaki Hatice Kaplan ve 35 yaşındaki Selahattin Kaplan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle intihar etti. Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. 2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054754038_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4632508a502b01cfa979036491fb6019.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, intihar, öldürme

Annesini ve psikolojik tedavi gören abisini öldürüp, intihar etti

00:41 06.04.2022 (güncellendi: 00:45 06.04.2022)
© AAOlay yeri, polis
Olay yeri, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti. Abi Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi.
Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için, inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelip annesiyle kalan 28 yaşındaki Murat Kaplan, 69 yaşındaki Hatice Kaplan ve 35 yaşındaki Selahattin Kaplan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle intihar etti.
Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала